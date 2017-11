Mit Radarwellen auf der Suche nach Grüften

Baden-Baden - Aus der Ferne könnte man das Gerät, das Gabriele Patitz durch die Stiftskirche schiebt, auch für eine Kehrmaschine oder einen Staubsauger halten. Was recht unspektakulär aussieht, ist in Wahrheit aber eine ungewöhnliche und technisch komplexe Untersuchung. Die Bauingenieurin und ihr Kollege, Geophysiker Markus Hübner, senden Radarwellen in den Boden. Sie wollen herausfinden, was sich unter der Oberfläche befindet.

Einen Tag lang sind sie deshalb in der Stiftskirche im Einsatz, später werden sie aus den erhobenen Daten einen neuen Grundrissplan des Chorraums der Kirche erstellen. Notwendig ist eine solche Analyse, weil in der Kirche eine Sanierung ansteht: Dafür muss klar sein, welcher Bodenbereich beispielsweise das Gewicht einer Hebebühne oder eines Gerüstes tragen kann und wo besser nichts Schweres platziert wird, weil sich unter den Steinplatten ein Hohlraum befindet, erläutert Patitz. "Wenn es ungünstig läuft, gibt es so viele Kanäle, Grüfte und Löcher, dass gar keine Hebebühne aufgestellt werden kann."

Denn Hohlräume finden sich unter dem Gotteshaus mit seiner mehr als 1000-jährigen Geschichte so einige, wie die beiden Fachleute bei ihrer Untersuchung feststellen - und zwar durchaus nicht nur an den Stellen, an denen man damit rechnen würde. Man sei zunächst davon ausgegangen, dass sich unter den in den Boden eingelassenen Grabplatten jeweils auch Gräber befinden, sagt Patitz. Aber das sei - wie des Öfteren in alten Kirchen - nicht der Fall. Und auch ein vorliegender Plan aus dem Jahre 1801 stimme nicht.

Ein Grund dafür könne sein, dass in den 1860er Jahren in den Boden ein Leitungssystem für Thermalwasser eingebaut wurde, das der Beheizung des Gotteshauses diente, meinen die Experten. Damals könnten die Grabplatten an andere Stellen gelegt worden sein - die Gräber unterm Boden blieben hingegen unberührt.

Feststeht: Im Chorbereich sind 14 Markgrafen, einige Markgräfinnen, eine Hofdame sowie die erste Priorin des Klosters vom Heiligen Grab beigesetzt. Schon im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648), vor allem aber bei einem Brand 1689 haben viele der Grabsteine, Grabschilde und Grabplatten sehr gelitten.

Was sich nun genau in den einzelnen Grüften und Gräbern befindet, können auch Gabriele Patitz und Markus Hübner nicht herausfinden - dafür müssten sich Archäologen ans Werk machen. Und dafür müssten auch Bodenplatten geöffnet oder zumindest kleine Löcher für Kameras gebohrt werden.

Die beiden können lediglich feststellen, wo sich größere Hohlräume oder ungewöhnliche Baustrukturen im Boden befinden. Benutzt wird dafür ein sogenannter Radarsensor, der elektrische Wellen in den Boden schickt, erläutert Markus Hübner. Diese Radarwellen würden von "Strukturgrenzen" im Untergrund reflektiert. Eine ganz ähnliche Technik werde bei den Radarfallen im Straßenverkehr angewendet: Dort prallen die ausgeschickten Wellen am Auto ab und helfen so dabei, Temposünder zu überführen.

Das Gerät in der Stiftskirche hat eine ganz andere Aufgabe: "Der Sensor misst 100000 Mal in der Sekunde", berichtet Hübner. Alle fünf Millimeter werde gemessen, so dass am Ende der komplette Boden analysiert sei. Und wenn die Wellen zum Beispiel auf das Gewölbe einer Gruft treffen, kann man das erkennen, wie Hübner auf einem Bildschirm zeigt. Gelblich-grün schlägt sich dort der normale Untergrund nieder. Wenn die Farben kräftig werden, bedeutet das, dass an dieser Stelle Reflexionen zurückkommen. Hübner weist auf drei blaurote Bögen auf dem Bildschirm. Diese gekrümmten Strukturen lägen in 50 bis 80 Zentimetern Tiefe und seien jeweils etwa zwei Meter breit. Die Schlussfolgerung: Vermutlich handelt es sich um die Oberkante dreier nebeneinanderliegender Grüfte mit gewölbten Decken.

Für die Stiftskirchensanierung ist die Radaruntersuchung nur ein erster Schritt: Es stehen noch verschiedene weitere Voruntersuchungen in dem Gotteshaus an, erläutert Carl-Georg Gruner von der die Gemeinde beratenden Marketingagentur.

Ende März 2018 wolle man alle Informationen zusammenhaben, um die Schäden in der Kirche, die unter anderem durch aus dem Boden aufsteigendes Thermalwasser entstanden sind, genau einschätzen zu können. Dann sollen Kostenvoranschläge für eine Sanierung eingeholt werden. Im Sommer wolle man dann mit Zahlen an die Öffentlichkeit gehen, was eine solche Sanierung kosten werde.