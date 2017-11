LaLiLu: Kinder bekommen ein zweites Zuhause

Baden-Baden - Es herrschte ein reger Besucherandrang bei der offiziellen Eröffnung der Kindergroßtagespflegestelle "LaLiLu" in der Beethovenstraße. Hier können künftig neun Kinder betreut werden, sieben Plätze sind bereits vergeben.

Dass der Leiterin Hanna Jarosz die Einrichtung sehr am Herzen liegt, wird beim Betreten der einzelnen Räume schnell erlebbar. Mit großem Gespür und viel Liebe wurde hier an jedes Detail gedacht, um den Kindern die Atmosphäre so behaglich und angenehm wie möglich zu machen. "Wir möchten hier ein zweites Zuhause schaffen", ist ihr ganz klarer Anspruch.

Den setzte sie in solchen liebevollen Kleinigkeiten um wie einer dezenten Lampe, die im Schlafzimmer mit den neun Bettchen einen Sternenhimmel simuliert. Bei den zwei Töpfchen für die Nesthäkchen er-tönt eine Melodie, wenn das große oder kleine Geschäft er-folgreich verrichtet wurde. Und die Wickelkommode wird ebenerdig bedient, damit hier keinerlei Gefahr besteht.

Mit Hanna Jarosz kümmern sich eine Erzieherin und ein Sozialpädagoge um die neun Kinder vom Säugling bis zum Alter von sieben Jahren. Die Betreuung ist zeitlich dehnbar gestaltet. Bei Bedarf werden die Kinder sogar zu Hause abgeholt und wieder gebracht, auch das Stehen im Stau oder abendliche Berufstermine müssen den Eltern kein Kopfzerbrechen bereiten, selbst hier reagiert das Team flexibel. Es wird täglich frisch und gesund gekocht, mit viel Obst und Gemüse und Produkten aus der Region.

Belegung ist kunterbunt gemischt

Ganz bewusst hat die Leiterin sich für den Namen "LaLiLu" entschieden, da es weicher klingt als etwa Piratenschiff. Ausschlaggebend war ein kleiner Junge, der immer nur bei diesem Lied (La-le-lu), das es durch Heinz Rühmann zu Berühmtheit brachte, einschlafen konnte. Dank des einen abgeänderten Buchstabens konnte sich Hanna Jarosz den Namen inzwischen schützen lassen. Die Belegung ist von den Nationalitäten her kunterbunt gemischt, mit deutschen, russischen, türkischen, kenianischen und kroatischen Eltern oder Elternteilen. Die umgebaute Erdgeschosswohnung hat Fußbodenheizung, auf der Fläche von 130 Quadratmetern sind neben dem großen Spielzimmer, das in eine offene Küche übergeht, dem Schlafzimmer und zwei Toilettenräumen noch ein Ruheraum sowie das "Hotel Mama" untergebracht, das Büro von Hanna Jarosz. Hier finden auch die Gespräche mit ihr, interessierten Eltern und Daniela Fels oder Barbara Bubis statt, die bei der Stadt für den Bereich Tagespflege und Qualifizierung zuständig sind. Sie erteilen beispielsweise einer solchen Einrichtung die Pflegeerlaubnis.

Janosz lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt sehr. "Sie haben an meine Idee geglaubt", bedankt sie sich bei den beiden Besucherinnen. Für Umbau und Einrichtung eines passenden Wohnraumes zu einer solchen Kindergroßtagespflegestelle, wobei solche Initiativen von der Stadt sehr begrüßt werden, übernimmt der Bund einen Investitionszuschuss in Höhe von 70 Prozent. Ein Betreuungsplatz kostet bei Hanna Jarosz siebenEuro pro Stunde, wovon die Stadt sechs Euro übernimmt, plus fünf Euro täglich für die Verpflegung.

Mit großem Hallo wurde von einigen der bereits betreuten Kinder und ihren Eltern die Schleife an der Eingangstür zerschnitten und "LaLiLu" seiner Bestimmung übergeben.