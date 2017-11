Neue Prinzenpaare zeigen sich ihrem Volk Von Christina Nickweiler Sinzheim - Stürmische Witterungsbedingungen haben am Freitagabend im Seeräuberdorf bei der offiziellen Proklamation der Prinzenpaare des Kartunger Narrenclubs (KNC) geherrscht. Trotz des regnerischen Wetters erwiesen rund 250 Narren ihrem neuen Prinzenpaar Céline vom Hanauerland (Céline Schöpperle) und Roman I. vom Trainehof (Roman Huck) sowie dem Jugendprinzenpaar Jule I. vom Oberdorf (Jule Boos) und Marius I. vom Prinzeneck (Marius Huck) die Ehre. Begleitet von Narrhalla-Marschklängen zogen die Tollitäten in das pulsierende Zentrum von Kartung an den Kreuzbrunnen. Dort jubelte das närrische Volk den Prinzenpaaren begeistert zu. Zuvor hatten Prinzenclub-Präsident Michael Meier und KNC-Präsident Hansjörg Peter die närrische Nobilität vorgestellt. Auch hatten sich die scheidenden Prinzenpaare Jennifer I. und Timo I. sowie Saskia und Luca von ihren "Untertanen" verabschiedet. Das neue Jugendprinzenpaar entstammt Kartjer Fastnachtsdynastien. Meier riet dem jungen Fastnachtsprinz Marius I., seine Lieblingsworte "komme gleich" für die Fastnachtskampagne gut zu überdenken, da sonst die Jugendprinzessin Jule I. schnell abhanden kommen könnte. Beim Prinzenpaar stellte Meier fest, dass beide "Hoheiten" "Fasching im Blut" besäßen. Prinzessin Céline blickt auf eine langjährige KNC-Erfahrung zurück, ebenso ist ihr Prinzgemahl fest im närrischen Vereinsleben von Kartung verankert. Auf eine seiner Freizeitbeschäftigungen, das Traktorfahren, müsse Roman I. in der fünften Jahreszeit nun aber verzichten, da zahlreiche Repräsentationstermine anstehen würden, erfuhren die Gäste. Im Anschluss an die muntere Proklamation reihten sich die Vertreter der befreundeten Narrenvereine in eine Warteschlage ein, um den frisch gekürten Prinzenpaaren Glückwünsche und Präsente zu übermitteln.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben