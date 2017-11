Gemeinsame Werkschau im Alten Dampfbad

Baden-Baden - Seit 30 Jahren besteht der Kunstverein Baden-Baden. Mit einer gemeinsamen Werkschau von 19 aktiven Künstlern geht der Reigen der Festivitäten aus diesem Anlass nun langsam zu Ende. Im Erdgeschoss des Alten Dampfbades werden die Exponate ganz unterschiedlicher Stilrichtungen noch bis 26.November ausgestellt.

Die Künstler sind mit einem oder mehreren Bildern vertreten. Ute Back zeigt ein Porträt von Frida Kahlo, Henry Stegemann das eines jungen Türken, Donna Bauer ein Selbstporträt, Didier Raluy hat Carlos Santana verewigt. Schemenhaft wirkt Inge Oberländers "Davonfliegen", Mirella Makulska spaziert mit dem Betrachter durch eine Winterlandschaft oder den sonnendurchfluteten Park Favorite. Gotthard Pick entführt in mystisch bunte Traumwelten und zeigt in einem interessanten Breitformat seine Eindrücke einer Vernissage beim Kunstverein, sehr zart wirken die "Tagträume" in luftigem Gelb, Orange und Grün von Birgit Greshage. In die markanten Ansichten historischer Straßenzüge der Kurstadt von Angelika Libaud-Wilhelm möchte man am liebsten hineinspazieren.

Diana Gier entführt in die engen Gässchen von Valldemossa oder zu den Windmühlen der Mancha, Anja Majewski zieht es noch weiter in den andalusischen Süden. Zu den Navajos und nach Brasilien geht die Reise mit Gerhard Bopp. Ebenfalls der ergiebigen Natur widmet sich Natalia Simonenko mit Ansichten des Neckars oder von Deauville, Hannes Müller hat etliche Ansichten seiner Heimatstadt Baden-Baden beigesteuert. In die Stillleben von Sabine Henzlers Obstschalen möchte man am liebsten hineingreifen. Mit Uta Klatt kann der Betrachter in den Sonnenuntergang wandern oder die rückwärtige Ansicht eines roten Schwarzwälder Bollenhutes bewundern.

Ute Grübnau-Grund beschäftigt sich mit den An-schlägen des 11. September, Marianne Zucco hat gar den "Urknall des Kunstvereins" in ihrem Ölbild verewigt. Koko Kupfer zeigt unter anderem ei-nen Seeadler als Bleistiftzeichnung. Ihr war jedoch noch eine besondere Überraschung zu verdanken. Sie hatte eine Gänsehaut bekommen, als sie die vielseitige Künstlerin Evelis Reichardt zum ersten Mal ihre gar schauerlichen Moritaten zur Drehorgel singen hörte. Diese unvergessliche Szene wollte sie in einem Bild lebendig halten. Da die Moritatensängerin zudem zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zählt, wurde ihr Konterfei dem Verein nach der feierlichen Enthüllung bei der Vernissage von Koko Kupfer gestiftet.

Der Vorsitzende Kajo Lang ließ vor den Gästen die Geschichte des Kunstvereins nochmals kurz Revue passieren. Von der Gründung 1987 als Kunstwerkstatt Baden-Baden über erste Fortbildungskurse bis hin zu zahlreichen Mitgliederausstellungen, einzeln oder gemeinsam. Im Jahr 2003 wurde das Open-Air- Kunst-Festival auf dem Augustaplatz von Henry Stegemann ins Leben gerufen, 2005 erfolgte die Umbenennung in Kunstverein Baden-Baden. Von 2008 bis 2014 war der Verein jeweils auf der Kunstmesse Art Karlsruhe vertreten. Im Jahr 2010 erfolgte der Umzug in die Weinbergstraße. In dem Atelier werden seit 2013 Kunstkurse angeboten, seit zwei Jahren in enger Kooperation mit der Volkshochschule (VHS). Mit dem "Salon Henry", benannt nach dem einstigen Vorsitzenden Stegemann, ist jetzt ein weiterer Raum hinzugekommen für Lesungen, Konzerte oder Ähnliches.