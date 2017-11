Christliche Songs reißen die Zuhörer mit Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Wie fetzig und mitreißend ein Glaubensbekenntnis klingen kann, erlebten die Besucher in der voll besetzten Akademiebühne beim Auftritt von "A New Hallelujah Project". Der gemischte Chor mit stimmgewaltigen Talenten aus der Region und die begleitenden Instrumentalisten treten grundsätzlich nur für Benefizprojekte auf, und das etwa dreimal im Jahr. Diesmal unterstützten sie den DRK-Schulsanitätsdienst, dem der gesamte Verkaufserlös an Speisen und Getränken sowie die Spenden der Besucher zugute kommen, die keinen Eintritt bezahlen mussten. Moderatorin Stefanie Tücking hatte die Schirmherrschaft übernommen, meist führten jedoch einzelne Solisten mit kurzen Erläuterungen selbst in die Lieder ein. Diese waren allerdings häufig selbst erklärend, wurde doch einhellig Gott der Herr gelobt und gepriesen und seine umfassende Liebe hingebungsvoll besungen. Und das mit einer solchen Leidenschaft und einem derart groovenden Sound, dass sich die Besucher sehr rasch durch Mitklatschen einbrachten und zu der eingängigen Musik mitwippten. Die christlichen Songs der Gruppe sind geprägt von einem leicht rockigen Unterton und teils mit Hip-Hop-Elementen unterlegt, vom Rhythmus her geht das Ganze rapide in Hände und Beine. In Amerika hat dieses Genre bereits einen eigenen Namen, die mitreißenden Worship-Songs füllen mit charttauglichen Melodien und prägnanten Texten ganze Hallen und vermitteln sehr schnell ein glückseliges Wir-Gefühl. Nach dem Motto "Die Kirche soll rocken" wollen die 16 ambitionierten Musiker samt stimmgewaltigen Solisten und ebensolchem Backgroundchor aus dem Raum Karlsruhe, darunter die Steinbacherin Barbara Kleinlugtenbelt, christliche Songs auf andere Weise präsentieren. Der Draht zum Publikum war sofort gefunden, durch die Einblendung des Refrains konnten sich die Besucher nach Herzenslust in den Chor mit einbringen, was sie nur zu gerne taten. Die Stimmung war gelöst, und der von der Formation ausgestrahlten, mitreißenden Begeisterung konnte sich kaum jemand entziehen. Der perfekt abgestimmte Sound und das tolle Lichtarrangement, für das die Protagonisten auf der Akademiebühne beste Voraussetzungen vorfanden, trugen das Ihre zum guten Gelingen bei. Auch Karin Ihli, Kreisgeschäftsführerin des DRK für den Bereich Soziale Dienste, zeigte sich beim Interview mit Stefanie Tücking begeistert von "A New Hallelujah Project" und der Benefizidee, die hinter allen Konzerten steht. Derzeit sind oder werden gerade 150Jugendliche für den Schulsanitätsdienst ausgebildet. "Sie lernen für den Fall, von dem sie hoffen, dass er nie eintritt, fasste Tücking die Ambitionen zusammen. Aus der Gruppe ihrer jungen Kollegen auf der Bühne schilderte Johanna, dass Reanimation und Erste Hilfe zu ihrer Ausbildung gehören. Da sie sich schon immer sozial engagieren wollte, freut sie sich sehr, dass sie nun dazugehört. Lukas ist seit fünf Jahren beim Schulsanitätsdienst am Pädagogium tätig und engagiert sich zusätzlich seit drei Jahren voller Überzeugung beim DRK-Bereitschaftsdienst. Der Kurs zum Sanitätshelfer ist für die "Schulsanis" fast überall Pflicht, doch die Leistungsbereitschaft geht bei vielen weit darüber hinaus.

