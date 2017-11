Eiskaltes Vergnügen wird größer Baden-Baden (hol) - Die Eisarena auf dem Augustaplatz startet am kommenden Freitag, 17 Uhr, mit einer Eisrevue des Europaparks in die 12. Saison. Bis Sonntag, 7.Januar, kann man sich sieben Wochen lang ins kalte, glatte Vergnügen stürzen - auf einer im Vergleich zu 2016 um 50 Quadratmeter vergrößerten Eisfläche. Neu ist das Angebot, mit einem Dreirad, einem sogenannten Drift Trike, Runden übers Eis zu ziehen. Zudem werden erstmals nachmittags auf einer Leinwand Kinofilme gezeigt. Am Eröffnungstag ist Eislaufen für Kinder kostenlos. (hol) - Die Eisarena auf dem Augustaplatz startet am kommenden Freitag, 17 Uhr, mit einer Eisrevue des Europaparks in die 12. Saison. Bis Sonntag, 7.Januar, kann man sich sieben Wochen lang ins kalte, glatte Vergnügen stürzen - auf einer im Vergleich zu 2016 um 50 Quadratmeter vergrößerten Eisfläche. Neu ist das Angebot, mit einem Dreirad, einem sogenannten Drift Trike, Runden übers Eis zu ziehen. Zudem werden erstmals nachmittags auf einer Leinwand Kinofilme gezeigt. Am Eröffnungstag ist Eislaufen für Kinder kostenlos. Geöffnet hat die Arena außerhalb der Schulferien montags bis donnerstags von 12 bis 20, freitags und samstags von 12 bis 22 sowie sonntags von 11 bis 20Uhr. In den Weihnachtsferien ist die Bahn täglich ab 11Uhr geöffnet. Die Arena ist mittlerweile fester Bestandteil des Baden-Badener Winterprogramms. Initiiert und realisiert wird sie seit Jahren von Unternehmer Karlheinz Kögel in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Stadt. Die Eintrittspreise liegen bei 3,50 für Kinder, fünf Euro für Erwachsene und 15 Euro für Familien. Für Schulklassen gibt es einen extra Tarif - soziale Einrichtungen aus Baden-Baden dürfen die Bahn kostenlos benutzen. Gegen Gebühr werden Schlittschuhe und Laufhilfen ausgeliehen. Auch in diesem Jahr sorgen eine urige Außenbewirtung und die Kitzbüheler Hütte für ein gastronomisches Angebot, das Aprés-Ski-Flair in die Stadt bringt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben