Musikalische Reise: "Gott und die Welt"

Baden-Baden - "Gott und die Welt" nannte der Frauenchor des Gesangvereins "Fidelitas" in Ebersteinburg sein Konzert, das am Sonntagnachmittag die Besucher der Kirche St. Antonius in ausgelassene Stimmung versetzte. Unter dem Aspekt "andere Länder - andere Sitten" und der kundigen Moderation von Albert Waizenegger wurde deutlich, dass Gott zwar auf der ganzen Welt musikalisch angerufen und gepriesen wird, aber nicht nur wie hierzulande mit feierlichen Chorälen, sondern anderswo auch mit temperamentvollen Rhythmen und emotional aufpeitschenden Liedern.

Ein typisches Beispiel dieser religiösen Urgewalt lieferte sogleich das "Calypso Gloria", das die 18 Sängerinnen unter Leitung von Núria Cunillera Salas in präzisen und wohlklingenden Gesang umsetzten. Mit hoher Musikalität und fachlicher Souveränität südländische Begeisterung verströmend, steuerten Daniel Senger am Klavier, Wolf Hoeffgen am Bass und Schlagzeuger Sven Münchgesang instrumentale Klangfülle dem Geschehen bei, die dem Kirchenraum eine swingende Atmosphäre verlieh.

Präzise Ansätze, knackige Synkopen, Side-Steps, rhythmische Bewegung und sauber ausklingende Endungen stellten nicht nur dem Chor, sondern auch der engagierten spanischen Dirigentin ein hervorragendes Zeugnis aus. Die musikalische Reise, deren Stationen Waizenegger mit Informationen über Land, Werk und Komponisten wissenswert gestaltete, führte mit Samba- und Calypso-Schritten über Südamerika nach Spanien, Schweden und England, wo Sir John Rutter lebt, dessen "Mass of the Children" auch schon in Ebersteinburg aufgeführt wurde. Diesmal schlug sich sein "I will sing with the spirit" in der Programmfolge nieder. Zum "spirituellen und geistlichen Höhepunkt" des Konzerts erklärte der Moderator die "2004 komponierte "Little Jazz Mass" von Bob Chilcott, die Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei in höchst ungewöhnlichen Noten ausdrückte.

Über Tschechien, Japan und Australien spannte sich der Bogen des musikalischen Gotteslobs, um schließlich in Südafrika überschäumendes Temperament und kindliche Frömmigkeit in wildbewegter Tanzformation und enthusiastischem Zulu-Gesang zum Ausdruck zu bringen. Standing Ovation und die Forderung nach Zugaben brachten die Begeisterung der Besucher lautstark zum Ausdruck.