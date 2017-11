Vom Klimaschutz bis zum Defibrillator

Baden-Baden - Bei den Haushaltsberatungen des Hauptausschusses am Montag (wir berichteten) wurde eine große Palette von Themen angesprochen, die die Bandbreite der kommunalen Aktivitäten beleuchtete.

Klimaschutz-Kampagne: Die Verwaltung will an ihrer Kampagne "Baden-Baden setzt auf 37" festhalten, obwohl das ursprüngliche Ziel, bis 2020 die CO -Emissionen um 37 Prozent zu reduzieren, nicht zu erreichen ist. Man will damit ein Signal setzen, an Anstrengungen hinsichtlich des Klimaschutzes festzuhalten. Angesichts gewisser Bedenken bei den Stadträten hinsichtlich der Beibehaltung der Kampagne werden die dafür vorgesehenen Haushaltsmittel von 70000Euro mit einem Sperrvermerk versehen. Das Thema soll zuvor in den Ausschüssen besprochen werden.

Fahrrad-Vermietung: Das Fahrradmietsystem "Call a bike", das in Baden-Baden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn angeboten wird, steht vor dem Aus. Die Bahn möchte den Vertrag nicht weiterführen, da es in Baden-Baden zu wenig Nutzer gibt. Die Stadtwerke wollen stattdessen ab der zweiten Jahreshälfte 2018 eine Pedelec-Vermietung ins Leben rufen.

Festspielhaus: Die Instandhaltungsaufwendungen für das Festspielhaus schnellen in die Höhe: von zuletzt jährlich 900000 Euro auf nun 3,3 und - im zweiten Jahr - 3,0 Millionen Euro. Im Hauptausschuss kam die Frage auf, ob so hohe Investitionen sein müssen, solange das Festspielhaus noch nicht in den Besitz der Stadt übergegangen ist. OB Margret Mergen betonte aber: "Wir müssen ein spielbereites Haus garantieren." So sprach sich das Gremium auch dagegen aus, diese Instandsetzungsmittel im Haushalt mit einem Sperrvermerk hinsichtlich ihrer Freigabe zu versehen.

Dahliengarten: Da der Verein "Freunde des Dahliengartens" seine jährlichen Kosten von rund 40000 Euro nicht durch Spenden decken kann, bekommt er für die Arbeit am Dahliengarten in der Allee nun einen städtischen Zuschuss von 10000 Euro.

Privatschulen: Die Stadt verdoppelt ihren jährlichen Zuschuss an die beiden Baden-Badener Privatschulen - Pädagogium und Klosterschule vom Heiligen Grab - auf jeweils rund 28000 Euro.

Schulsozialarbeit: Der Antrag der Grünen auf eine halbe Stelle für Schulsozialarbeit im Rebland wurde abgelehnt. Die Verwaltung hatte zuvor betont, dass dafür erst die Schulen ihren Bedarf nachweisen müssten.

Schul-Parkplätze: Angesichts von Ausgaben für Pkw-Stellplätze an Schulen fragte Beate Böhlen (Grüne), ob nicht die Lehrer mit einem Beitrag für ihre Parkplätze an den Gesamtkosten beteiligt werden sollten. In diesem Zusammenhang ärgerte sich die Stadträtin auch darüber, dass sie für das Parken auf dem MLG-Parkplatz kürzlich einen Strafzettel bekommen habe. OB Mergen meinte, dass man bei der Frage von Parkplatzgebühren an Schulen die Frage der Zumutbarkeit prüfen müsse. Denkbar sei auch ein Obolus für Berufsschüler.

Marktplatz: Die geplante Sanierung der maroden Treppenanlage zum Marktplatz hoch (Kirchenstaffeln) veranlasste Ursula Opitz (Grüne) zur Frage, ob man gerade für ältere Menschen die Erreichbarkeit des Marktplatzes durch den Einbau eines Aufzugs erleichtern könne. Für Bürgermeister Alexander Uhlig war dies "nicht vorstellbar", da man sich hier im historischen, denkmalgeschützten Kern der Stadt befinde. Margret Mergen meinte, dass es schon mühsam für die Älteren sei, hoch zum Marktplatz zu kommen. Doch ein Aufzug sei hier sehr schwierig zu installieren, da man dann auch in den Berg hinein müsse. Da spiele auch der Thermalquellenschutz eine Rolle. Armin Schöpflin (CDU) forderte eine Überprüfung, "ob es eine technische Möglichkeit gibt, den Marktplatz leichter zu erreichern".

Defibrillator: Im Gegensatz zum bisherigen Kurs, die Aufstellung von Defibrillatoren in Baden-Baden nur von Sponsoren finanzieren zu lassen, will die Stadt hier nun auch selbst tätig werden. Der Hauptausschuss gewährte einen Zuschuss, damit in der Ortsmitte von Sandweier eine Defibrillatorsäule installiert werden kann.