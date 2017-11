Verteidigung befürchtet "Operette"

(mo) - Vor dem Schöffengericht begann die Verhandlung gegen einen 24-Jährigen, dem die Anklage schweren Bandendiebstahl sowie Sachbeschädigung vorwirft. Die Taten wurdenn in der Oberpfalz, im Kreis Karlsruhe und in Michelbach begangen (Foto: Herm). » - Mehr

Freiburg