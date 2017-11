Ab morgen wieder freie Fahrt

Baden-Baden - Die Anwohner der Schwarzwaldstraße können aufatmen, zumindest vorübergehend. Morgen im Lauf des Nachmittags wird der Bauabschnitt II zwischen der Abfahrtsrampe der B500 und der Hubertusstraße nach einem Jahr Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben.

Nach dem Bauabschnitt I, der auf einer Länge von 370Metern zwischen der Hubertusstraße und "In den Schweigrother Matten" im September 2016 fertiggestellt worden ist, ist nun auch der mit 432 Metern längste Bauabschnitt II abgeschlossen. Die umfangreichen Baumaßnahmen in drei Abschnitten sind aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes der Fahrbahn sowie der Fuß- und Radwege notwendig geworden. Zu der strukturellen Umgestaltung und damit städtebaulichen Aufwertung zählen die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen nach Forderungen der Anlieger, die Integration der barrierefreien Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie die Überplanung der Radverkehrssituation. Bei einem Pressetermin vor Ort betonte Oberbürgermeisterin Margret Mergen den nunmehr deutlich verbesserten Sicherheitsaspekt für alle Verkehrsteilnehmer, seit die Radwegspuren direkt auf der Straße verlaufen. Aufgrund mehrerer Einmündungen aus dem Bereich Cité in die Schwarzwaldstraße seien Radler bisher für Autofahrer nur schwer erkennbar gewesen durch den Radweg neben den Haltebuchten, da parkende Autos die Sicht versperrten.

Insgesamt investierte die Stadt für den Bauabschnitt II rund 1,5 Millionen Euro, wobei die 1,5 Meter breiten Radschutzstreifen vom Land mit 80000 Euro je Abschnitt gefördert werden. Die Verkehrsberuhigung erfolgt neben den verlagerten Bushaltestellen in den fließenden Verkehr durch Ampelanlagen, wobei eine komplett neue Signalschaltung an der Ecke Bauernfeldstraße/ Schwarzwaldstraße und der Ausfahrt des Wohngebietes Wörthstraße installiert wird. OB Mergen wusste aus eigener Erfahrung zu berichten, wie schwierig hier das Einbiegen nach links auf die Schwarzwaldstraße für Autofahrer ist, die aus Richtung Cité kommen. Vorerst wird die Signalanlage zwar installiert, jedoch noch nicht frei geschaltet.

Der Bauabschnitt II blieb im finanziellen Rahmen und auch einigermaßen in der zeitlichen Vorgabe, obwohl aufgrund des starken Wintereinbruchs im Januar rund vier Wochen verloren waren und die Arbeiter jetzt zum Abschluss der Maßnahmen mit den Regenmassen kämpften. Noch gestern waren Fachkräfte dabei, die Straße per Bunsenbrenner zu trocknen, um die Fahrbahnmarkierung aufbringen zu können. Laut dem verantwortlichen Projektingenieur Daniel Monninger waren entlang der Oosseite nur wenige Kabel zu verlegen, während an der Häuserfront diesbezüglich immens viel zu tun war. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Kinzigstraße über die B500 am 16. Dezember wieder freigegeben wird. Die Sanierungsarbeiten an der sehr maroden, aber stark frequentierten Brücke aus den 50er Jahren gestalten sich doch umfangreicher als gedacht.

Im Zug der Weiterentwicklung des Ooswinkels soll entlang der Oos auch auf der gegenüberliegenden Seite der Schwarzwaldstraße "als zusätzliches grünes Band" ein durchgehender Rad- und Fußgängerweg geschaffen werden.

Mit dem Bauabschnitt III auf einer Länge von 358 Metern zwischen "In den Schweigrother Matten" und der Murgstraße wird im Februar 2018 begonnen, hier wird mit einer Bauzeit bis Dezember gerechnet.