Ein großes Herz nicht nur für Kaninchen

Sinzheim - Mitten im Zweiten Weltkrieg, nämlich am 12.Januar 1942, gründeten 13Sinzheimer Männer im Gasthaus "Sternen" einen Kaninchenzuchtverein. Am kommenden Sonntag, 19.November, lädt der Verein, der sich später den Namen Kleintierzuchtverein Sinzheim gab, im Rahmen seines 75-jährigen Bestehens von 9 bis 18 Uhr zur Kleintierausstellung in die Fremersberghalle ein.

Franz Huck aus Kartung war 1942 der erste Vorsitzende, sein Stellvertreter und Schriftführer Josef Vogel aus der Litzlung, und für die Kasse war Hermann Thom verantwortlich. Wie die ersten Jahre verliefen, ist aus dem Protokollbuch nicht zu entnehmen, denn in den Kriegsjahren hatten die Mitglieder andere Sorgen, als sich intensiv um das Vereinsleben zu kümmern.

Am 5. und 6. Dezember 1948 fand die erste Kaninchen-Kreisschau im Landkreis Bühl mit 24 Ausstellern im Sinzheimer "Ochsen" statt. Bis 1959 war der Verein nach außen hin nicht besonders aktiv, in der Jahresversammlung 1959 wurde Hermann Goerigk als Vorsitzender gewählt. "Nun ging es bergauf", hat der Chronist vermerkt. 1960 führte der Verein im Untergeschoss der Turnhalle eine Lokalschau mit 125Kleintieren durch, 1961 bauten die Mitglieder 150Käfige in Eigenarbeit. 1963 übernahm Walter Stern die Vereinsführung. Einen Rückschlag mussten die Kaninchenzüchter hinnehmen, denn die Myxomatose (Kaninchenpest) ließ zahlreiche Tiere verenden. 1969 übernahm für die nächsten zehn Jahre wieder Hermann Goerigk die Vereinsführung. Nachdem rund 15 Jahre nur kleinere Lokalschauen durchgeführt worden waren, bekam der Verein ab 1975 neuen Schwung, denn die damalige Winzerhalle konnte für Ausstellungen genutzt werden. 1977 belegten Sinzheimer Jungzüchter den zweiten Platz bei der Kreisjugendschau in Durmersheim.

Auch 1981 und 1982 platzierten sich Sinzheimer Züchter bei den Vereinskreismeisterschaften, jedoch war die Krönung 1991, als die Sinzheimer erste Vereinsmeister Kaninchen von 20Ortsvereinen im Kreis Rastatt wurden.

Von 1979 bis 1989 war Karl Huck Vorsitzender des Vereins, der sich am 3. November 1981 eine Satzung gab und sich in das Vereinsregister eintragen ließ. Schon damals war Edgar Rapp im Vorstand tätig. 1989 wurde er zum Vorsitzenden gewählt und führt dieses Amt mit viel Engagement sei 28 Jahren. Er erinnert sich noch gut an die 8. Kreisjugendschau 1985 in der Winzerhalle, bei der über 500 Tiere ausgestellt wurden. Drei Jahre später ist die Halle verkauft worden, seither finden die Ausstellungen in der Fremersberghalle statt. Mit einer Ausnahme: 1992 wurde beim 50-jährigen Bestehen in der Fremersberghalle gefeiert. Die Kreiskaninchenschau fand mit 800 Kaninchen und 75 Rassen von 140 Ausstellern in der benachbarten Otterbachhalle statt.

Doch nicht nur um ihre Tiere kümmerten sich die Vereinsmitglieder. Der Kleintierzuchtverein nahm auch am Sinzheimer Vereinsleben teil. So gestaltete er 1984 beim Umzug zur 1100-Jahr-Feier den Wagen mit der Antoniuskapelle, beteiligte sich viele Jahre beim "Erbse-Buhne-Linse-Feschd" und trat bei Fußball- und Handballvereinsturnieren als "HSV Schlitzohr" an. Beim Ostereierschießen des Schützenvereins zeigten die Kleintierzüchter ihre Treffsicherheit.

130 Kaninchen und 68 Hühner und Tauben werden am Sonntag bei der Lokalschau zu bestaunen sein. 18 Züchter, darunter sechs Jugendliche, stellen aus. Zur Mittagszeit können Kaninchenschlegel mit Spätzle und Krustenbraten mit Pommes frites und zur Kaffeezeit Kaffee und Kuchen genossen werden. Eine Tombola mit zahlreichen Gewinnen steht bereit, für Kinder ist einer Kinderecke aufgebaut.

Der Kleintierzuchtverein zählt insgesamt 45 Mitglieder. Fünf jüngere Mitglieder konnten in den vergangenen Jahren gewonnen werden, freut sich Edgar Rapp. Bei einem internen Jubiläumsfest werden am 25. November 17 langjährige Mitglieder geehrt, vier zu Ehrenmitgliedern ernannt, verrät Edgar Rapp, bevor er sich zum Füttern seiner mehr als 100 Rassekaninchen zu den Ställen hinter seinem Haus aufmacht.