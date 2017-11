Fahrrad-Leihsystem rollt nächstes Jahr aus

Baden-Baden - Das Fahrrad-Leihsystem "Call a bike", das die Stadtwerke zusammen mit der Bahn betreiben, läuft im kommenden Jahr aus. Die Bahn hat den Vertrag gekündigt. Die Stadtwerke wollen im Sommer mit einem eigenen Pedelec-Verleih an den Start gehen.

Zurzeit gibt es laut Martin Weßbecher von den Stadtwerken 269 registrierte Kunden, die mit Hilfe einer Kundenkarte Fahrräder leihen können. Die Zahl der Leihvorgänge halte sich aber in engen Grenzen. "Der August war der stärkste Monat in diesem Jahr", sagt Weßbecher. 106 Fahrten stehen da auf der Bilanz. Sonst liegen die Zahlen deutlich niedriger: Im Oktober beispielsweise sind insgesamt nur 43 Fahrräder ausgeliehen worden. Jährlich zahlen die Stadtwerke der Bahn-Tochter "Call a bike" einen Betrag von 15480 Euro für die Bereitstellung der etwa 30 Fahrräder, die derzeit in Baden-Baden zur Verfügung stehen. Zudem betreuen die Werke die sieben Ausleihstationen.

Ursprünglich sollten im Laufe dieses Jahres zehn Pedelecs als Ergänzung angeschafft werden. "Zu unserer Überraschung hat uns die Bahn aber in einem Gespräch im Mai eröffnet, dass wir stattdessen die Anzahl der Fahrräder verdoppeln sollten. Anderenfalls wolle man den Vertrag kündigen, hieß es, weil das Baden-Badener System mit 20 Fahrrädern zu klein sei", sagte Stadtwerke-Chef Helmut Oehler gestern auf BT-Nachfrage. Die Erhöhung der Anzahl der Fahrräder wäre mit höheren Kosten für die Stadtwerke verbunden gewesen. "Die Ausleihzahlen würden deswegen aber nicht zunehmen", schätzt Oehler. Deshalb lasse man den Vertrag nun Mitte 2018 auslaufen.

Im ersten Halbjahr 2018 wollen die Stadtwerke nach Oehlers Worten mit einem eigenen Verleihsystem an den Start gehen, bei dem ausschließlich Pedelecs angeboten werden, also Fahrräder mit elektrischer Antriebsunterstützung. "Das passt angesichts der Topographie eher zu Baden-Baden", ist der Stadtwerke-Chef überzeugt. Geplant ist zunächst der Kauf von 20 Pedelecs und die Einrichtung von mehreren Leihstationen. Wie viele Stationen an welchen Stellen eingerichtet werden, das sei noch nicht klar, so Oehler. Gesetzt sei lediglich der Bahnhof in Oos. Zudem könne man sich eine Kooperation mit Hotels vorstellen, sagt Weßbecher. "Wir werden klein anfangen", so Oehler. "Schließlich ist das ein ganz neues Geschäftsfeld für uns."