Sanierung der Luisenstraße ab Februar

Baden-Baden - Die wegen überteuerter Angebote in der ersten Bieterrunde nötige neuerliche Ausschreibung der Bauarbeiten für die Oberflächengestaltung des Leopoldsplatzes hat auch Auswirkungen für die Sanierung der Luisenstraße. Diese soll nun in zwei Abschnitten ab Februar 2018 erneuert werden, wenn der Bauausschuss heute Abend und später der Gemeinderat grünes Licht geben, und wenn der kürzlich erörterte Haushaltsplan für 2018/19 von den Räten abgesegnet wird.

Rund ein Vierteljahr verzögern sich die Arbeiten an der Oberflächengestaltung des Leopoldsplatzes, da die erste Ausschreibung für den zweiten Bauabschnitt aufgehoben werden musste. Doch diese Ausschreibung enthielt auch die nötigen Maßnahmen für die Sanierung der Luisenstraße zwischen Leo und Inselstraße. Sie wurde ebenfalls aufgehoben, und neuerlich ausgeschrieben.

Grund: Jener Teil der Luisenstraße muss wie der Leo in Betonbauweise ausgeführt werden. Denn der Rotenbachkanal verläuft relativ knapp unter der Straße und kann aufgrund der an dieser Stelle in ihm verlaufenden Fernwärmeleitung auch nicht tiefergelegt werden. "Wir machen deshalb quasi ein Brückenbauwerk aus Beton über den Rotenbach. So gewährleisten wir, dass es nicht mehr wie in der bisherigen Asphaltbauweise starke Verdrückungen durch die Busse auf der Straße gibt", erklärt Markus Selig vom städtischen Fachbereich Planen und Bauen auf BT-Anfrage. Der Startschuss falle deshalb parallel mit dem Leo im Februar kommenden Jahres.

Gearbeitet wird aber trotzdem schon. Bereits seit gestern werden im besagten Bereich im südlichen Gehweg unter anderem Leerrohre verlegt und Wasserleitungen ausgetauscht.

Die weitere Instandsetzung im Abschnitt zwischen Inselstraße und Sternstraße erfolgt dann - vorbehaltlich der Zustimmung der städtischen Gremien - ab Oktober 2018. "Vielleicht schaffen wir es auch etwas früher, aber das hängt alles vom Baufortschritt auf dem Leopoldsplatz und im oberen Teil der Luisenstraße ab", verdeutlicht Selig und fügt erklärend an: "Solange der Leo nicht fertig ist, müssen die Busse der Baden-Baden-Linie durch die Inselstraße und die Luisenstraße verkehren, um das Stadtzentrum anzubinden. Diese Straßen können daher erst saniert werden, wenn die Busse wieder komplett über den Leo fahren können." Ehe die Inselstraße eine neue Fahrbahndecke bekommt, wird es dann wohl Februar 2019. Denn das geht Selig zufolge erst, wenn die Luisenstraße vollständig fertig ist, da die Inselstraße für den Verkehr im Zuge der Fahrbahnerneuerung voll gesperrt werden muss.

Ob die Arbeiten an der Inselstraße dann noch wie angedacht parallel mit der Sanierung des Europäischen Hofs abgeschlossen werden, kann Selig nicht garantieren. "Wenn der Europäische Hof wie geplant im Frühjahr 2019 fertig wird, wird das eher schwierig", sagt Selig. Nach BT-Informationen ist aber auch vonseiten der Europ-Planer dieser Termin nicht zu halten.

Die Bruttobaukosten "Straßenbau" für den Umbau der Luisenstraße sowie für die Sanierung der Inselstraße belaufen sich laut Verwaltungsunterlagen auf knapp 1,2 Millionen Euro. Hiervon entfallen auf die Umgestaltung der Luisenstraße sowie den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle 975000Euro und auf die Erneuerung der Inselstraße 225000 Euro. Zusätzlich wird knapp eine halbe Million Euro für neue Wasserkanäle und Stromleitungen fällig.