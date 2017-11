Vorfreude auf eine große Jazz-Party

Baden-Baden - Mit einem leicht veränderten Konzept geht Mr. M's Jazz-Club im März 2018 wieder an den Start. Zum mittlerweile elften Mal hat Marc Marshall für das Jazz-Festival zahlreiche Musiker in die Kurstadt eingeladen - und wartet auch mit einigen Überraschungen auf. Darüber informierte er gestern gemeinsam mit Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Baden Events GmbH, bei einem Pressegespräch im Hotel Roomers.

Überraschend ist beispielsweise der Name der Jazz-Größe, die im kommenden Jahr mit dem Joachim-Ernst-Behrendt-Ehrenpreis der Stadt Baden-Baden ausgezeichnet wird: Helge Schneider. Zwar sei dieser vielen in erster Linie als Komödiant bekannt, bei seinen Auftritten habe aber stets auch die Musik eine wichtige Rolle gespielt, erläuterte Marshall. "Viele Menschen sind erst über Helge Schneider mit Jazz in Berührung gekommen." Er habe sich große Verdienste um den Jazz erworben, die nun mit der Auszeichnung gewürdigt werden sollen.

Neu ist in diesem Jahr auch, dass an allen drei Festivalabenden die Mr. M's All Stars Band zu hören sein wird, zu der verschiedene Gäste dazustoßen. Bislang lag der Fokus an den ersten beiden Veranstaltungsabenden eher auf einzelnen Jazz-Größen oder -Formationen. Auch Marc Marshall selbst ist jeden Abend mit dabei, wie er ankündigte: "Wir werden einfach eine Party feiern, es wird ein großes musikalisches Fest", freute sich der Gastgeber.

Gleich bleibt hingegen die besondere Atmosphäre im Bénazetsaal, der für das Festival zum eleganten Jazz-Club wie anno dazumal wird. Dafür wird alljährlich die Bühne auf die andere Seite des Raums verlegt, wie Nora Waggershauser berichtete. Vor der eigentlichen Bühne wird hingegen eine stimmungsvolle Bar eingerichtet - ab 19 Uhr können die Besucher an allen drei Abenden die Livemusik des Duos Bassface genießen und die Bar nutzen, auch an den Tischen werden Speisen und Getränke serviert. Die eigentlichen Konzerte beginnen dann jeweils um 20 Uhr. Hier das Programm im Überblick:

Donnerstag, 8. März 2018

Im Rahmen des Konzertabends findet die Verleihung des Joachim-Ernst-Behrendt-Preises an Helge Schneider statt. Dieser ist dann auch einer der "Special Guests", die gemeinsam mit der Mr. M's All Stars Band und Marc Marshall auftreten. Während Helge Schneider vor allem am Saxofon und am Piano sein Können unter Beweis stellen wird, wird Nils Wülker mit seiner Trompete Akzente setzen und Jeff Cascaro als Sänger zum Gelingen des Jazz-Abends beitragen.

Freitag, 9. März 2018

"Magnus Lindgren ist im Moment dabei, ein Weltstar zu werden", freut sich Marshall auf einen seiner Gäste am zweiten Abend. Der talentierte Komponist sei auch am Saxofon, an der Flöte und der Klarinette ein Meister seines Fachs. Unterstützung bekommt er zudem noch von Cosmo Klein, laut Marshall "einer der besten Sänger, die wir in Deutschland haben", von der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco und von Sänger Torsten Goods.

Samstag, 10. März 2018

Zum Abschluss erwartet Gastgeber Marc Marshall das Vergnügen, gleich mit drei Damen auf der Bühne zu stehen, wie er mit einem Lächeln ankündigt: Die Sängerinnen Fola Dada, Kim Sanders und Judy Niemack geben sich die Ehre. Ebenfalls zu hören sein wird Peter Fessler, der die Festival-Besucher seit vielen Jahren mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme und seinem Gitarrenspiel begeistert: "Unser Talisman" nennt Marshall den Ausnahme-Künstler, auf den er bei keinem Festival verzichten will und auf den sich "viele Baden-Badener jedes Jahr freuen", wie Marshall betont.

Karten für das Jazz-Festival gibt es unter anderem in den BT-Geschäftsstellen, im i-Punkt der Trinkhalle und im Internet.

www.badenbadenevents.de