Weihnachtsfreude hoch vier: Chorfest im Advent

Mitmachen werden neben dem Stiftskirchenchor die Päda Voices, die auch noch ihre Schulband "Dew Drops" animiert haben, in die Kirche am Marktplatz zu kommen, dann das Vokalensemble "Canto del'anima" unter Leitung von Anja Schlenker-Rapke und der Knabenchor Hösel. Nicht jeder mag jetzt gleich wissen, wo Hösel liegt, doch scheinen in Hösel selbst (in der Nähe von Düsseldorf) viele Menschen Baden-Baden zu lieben und zu kennen, denn seit langem reist dieses Ensemble aus Nordrhein-Westfalen an die Oos, um hier aufzutreten, diesmal also für den guten Zweck. 30Knabenstimmen geben alles, damit so manchem Baden-Badner, dem es nicht rosig geht, an Weihnachten eine Freude bereitet wird.

Feierlich, besinnlich und so richtig klassisch-adventlich soll es werden, verspricht das Programm. Die spendenden Gäste (zehn Euro kostet der Eintritt, alles für die BT-Charity-Aktion) können sich auf ein Potpourri mit dem Schönsten aus den jeweiligen Repertoires freuen: englische Chormusik, Motetten zur Adventszeit, Advents- und Abendlieder.

"Chorfest im Advent" nennt sich daher das Konzert, denn für Ohren und Augen dürfte es ein wahres Fest werden. Vier Dirigenten, vier Chöre und eine schöne Stunde freudiger Besinnlichkeit, zu Beginn der Adventszeit. Jauchzet, frohlocket, könnte man da fast schon ausrufen, wäre diese Chorzeile nicht für das Weihnachtsoratorium von Bach reserviert, das ja erfreulicherweise in diesem Jahr ebenfalls zugunsten der BT-Aktion zu hören sein wird: Für die Aufführung des Weihnachtsoratoriums durch die Gaechinger Cantorey am 1.Dezember, 19Uhr, im Festspielhaus, können in der Baden-Badener BT-Geschäftsstelle Tickets zum Sonderpreis gekauft werden (wir berichteten). Das Besondere: Die Karten aus dem Kontingent kosten nur 40Euro statt der 60 Euro, die das Festspielhaus regulär für diese Kategorie verlangt. Und wer sich diesen musikalischen Genuss gönnt, tut nicht nur sich selbst, sondern gleichzeitig noch Baden-Badenern in Not etwas Gutes: Die Einnahmen aus dem Verkauf der Sonderkarten fließen an die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude".

Beim Chorfest in der Stiftskirche am 9. Dezember kommt dann sogar der Erlös des kompletten Konzerts, wie in den vergangenen Jahren, vollständig in die Kasse von "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Karten für den Auftritt der vier Chöre gibt's ab heute für zehn Euro in der Baden-Badener Geschäftsstelle des Badischen Tagblatts, im Pädagogium, über die Buchhandlung Straß in der Gernsbacher Straße, (07221) 2 41 35, und an der Abendkasse.