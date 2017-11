Uhlig: Am Leo keine weitere Verzögerung

Karlsruhe

Zahlreiche Regelverstöße Karlsruhe (red) - Das Hauptzollamt Karlsruhe hat in den letzten Wochen 200 Unternehmen des Hotel- und Gastronomiegewerbes in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter die Lupe genommen. Ergebnis: In fast jedem Unternehmen gab es Beanstandungen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Das Hauptzollamt Karlsruhe hat in den letzten Wochen 200 Unternehmen des Hotel- und Gastronomiegewerbes in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter die Lupe genommen. Ergebnis: In fast jedem Unternehmen gab es Beanstandungen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr