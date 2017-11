Sandweierer können Gleichgewicht finden

Baden-Baden - Sandweier soll noch sportlicher werden. Daher wurde jetzt am südlichen Ortsrand am Fuß- und Radweg bei der Kleingartenanlage "Krautgärten" eine kleine Freiluft-Fitnessanlage mit drei recht unterschiedlichen Geräten installiert. Gleichgewichtsübungen stehen dabei besonders im Blickpunkt.

"Dies ist eine schöne Gelegenheit, den Körper zu ertüchtigen. Hier können Leute ein wenig Sport treiben, die sich nicht so gerne in Hallen an irgendwelchen Hanteln quälen." Sandweiers Ortsvorsteher Wolfram Birk zeigte sich sehr erfreut, als die kleine Anlage am Donnerstag ihrer Bestimmung übergeben wurde. Er betonte auch, dass damit ein einstimmiger Wunsch des Ortschaftsrates in Erfüllung gehe, der auf einem Antrag der SPD beruhe.

Die Lage am gut frequentierten Fuß- und Radweg nahe der Nelkenstraße in einer "parkähnlichen Landschaft" mit einer schönen Aussicht sei sehr geeignet. Die drei Geräte könnten auch gut von Familien genutzt werden. Wenn das Angebot angenommen werde, so Birk, dann könne man die kleine Anlage, die rund 17000Euro gekostet hat, künftig noch um weitere Stationen erweitern.

Auch Bernd Angstenberger vom Gartenamt, der die Anlage konzipiert hatte, lobte den Standort, über den er sehr glücklich sei: "Es ist hier einsehbar, aber die Leute sitzen auch nicht auf dem Präsentierteller."

Man kann sich also ohne Scheu an den Geräten versuchen, die sowohl für ambitionierte Sportler als auch für den bewegungstechnischen "Normalverbraucher" - ganz besonders für Radfahrer und Jogger - gedacht sind. Wer sich an den Geräten versucht, ist hinterher möglicherweise viel "ausgeglichener", denn gerade Gleichgewichtsübungen spielen hier eine große Rolle.

Dies gilt zum Beispiel für die "schwebende Plattform", auf der vom Kind bis zum Senior alle Altersgruppen schauen können, wie es mit ihrer Balance aussieht. Wer auf der sogenannten Slackline sein Glück versucht, muss schon einiges an Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit mitbringen, denn es ist nicht so einfach, auf dem Gummiband das Gleichgewicht zu behalten. Sollte man straucheln, so fällt man allerdings nicht tief, denn es wurde an allen drei Geräten ein Kiesuntergrund als Fallschutz eingebaut.

Das größte Einzelgerät ist eine Calisthenics-Station für Eigengewichtsübungen. Da kann man an zahlreichen Stangen "abhängen" und Klimmzüge versuchen. An allen drei Geräten informieren große Tafeln über die diversen Übungsmöglichkeiten. Angstenberger wies auch darauf hin, dass dies die erste derartige öffentliche Fitness-Anlage in der Kurstadt sei.

Karin Fierhauser-Merkel, SPD-Ortschaftsrätin und Vorsitzende des TV Sandweier, zeigte sich begeistert vom neuen Trimm-dich-Angebot und meinte: "Ich hoffe, dass rege davon Gebrauch gemacht wird."