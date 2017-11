Prinz Heiko I. und Marion I. regieren in Varnhalt

Baden-Baden - "Schenkele hoch" lautet ab sofort wieder die Devise im Rebland, wo der Narrenclub Varnhalter Rebschenkele (NCVR) jetzt in der Yburghalle seine närrischen Tollitäten für die kommende Kampagne kürte. Regiert wird das närrische Volk von Prinz Heiko I. und ihrer Lieblichkeit Marion I., für den Narrensamen sind Adrian I. und seine Justine I. zuständig.

In ihrem Prolog grüßte Annalena Zeller die Narren, deren geheimes Sehnen sich nun erfüllt: "Die fünfte Jahreszeit ist wieder da". Sitzungspräsident Ferdinand Burkart begrüßte zahlreiche Vertreter befreundeter Vereine, vor deren Augen der Orden der neuen Kampagne enthüllt wurde. Er ist dem elfjährigen Bestehen und damit närrischen Jubiläum der "Gardinen" gewidmet: Alles ehemalige Gardemädels, die sich nun mit süffisant gespitzter Feder und gutem Gespür für die passenden Schlager vorzugsweise dem männlichen Geschlecht, aber auch eigenen liebenswerten Schwächen widmen. Bei ihrem Vortrag stellten sie sogleich unter Beweis, warum ihr Fanclub stetig wächst, dabei mussten die Herren der Schöpfung erwartungsgemäß ganz schön einstecken.

Es ist eine gute Tradition beim NCVR, den Erlös aus dem närrischen Suppenessen für einen guten Zweck zu spenden. Mit dem auf 444,44Euro aufgerundeten Betrag wird diesmal die seit 45Jahren bestehende Nikolauszentrale bedacht. Laut deren Vertreter, allen voran Koordinator Wolfgang Huck, wird das Geld ohne Abzug je zur Hälfte weitergeleitet an die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude", die von den Nikoläusen seit 1972 alljährlich unterstützt wird, sowie an die Neuroblastom-Kinderkrebsforschung.

Tränen flossen zwar keine, aber traurig war es dann doch für die bisherigen Tollitäten Prinz Dirk I. und Prinzessin Petra II. sowie das Kinderprinzenpaar Julian I. und Jana I., ihre Insignien der Macht wieder abzugeben. Der Narrensamen wird künftig regiert von Prinz Adrian I. (Huck) und seiner Prinzessin Justine I. (Jung). Beide kommen aus närrischen Häusern, er tanzte als erster Junge bei den Varnhalter Funken, geht in die Klosterschule und spielt Handball, sie besucht die Sinzheimer Realschule, liebt Nudelsuppe und hat das ganze Jahr über Karneval zu Hause, wie sie verschmitzt bekannte.

Die Identität des "großen" Prinzenpaares war in den letzten Wochen das wohl bestgehütete Geheimnis in Varnhalt. Nicht einmal das engste Umfeld wusste Bescheid, obwohl auch hier die Familien leidenschaftliche Narren sind. Prinzessin Marion I. (Kah) ist ein Import aus dem Oostal, wuchs jedoch an der Steinbacher Stadtmauer auf und ist Erzieherin im Bietigheimer Schülerhort. Mit ihrem Liebsten, Prinz Heiko I. (Fischer), ist sie auch im richtigen Leben verbandelt und verbrachte mit ihm manche Weihnacht oder Silvester in der Stadtbahn, die er fährt, wenn sie nicht gerade wandern oder beim Spieleabend sind. Nach der gebührenden Würdigung durch die Vertreter der närrischen Vereine und diversen "Schenkele hoch" dürfen sie nun ihres Amtes walten.

Eine besondere Auszeichnung erfuhr Susanne Biselli von den "Gardinen" durch ihre Ehrung mit dem höchsten zu vergebenden Festkomitee-Orden, Narrenzunftpräsident Hans-Peter Grässel würdigte ihre vielen Verdienste. Mit dem Füllhornorden wurde die Trainerin der Funkengarde, Evi Schäfer, geehrt, Herbert Huber ist neuer Ehrenmützenträger.

Für zehnjährige Zugehörigkeit zum NCVR wurden Rainer Götz, Caroline Eisele und Lara Reuschling geehrt. Das närrische elfjährige Jubiläum feiern Norbert Schnell, Rainer Schmalz, Samuel Schmalz, Salome Schmalz, Sara Richter, Michael Huber, Martina Huber, Valentina Huber, Christian Schäfer, Jule Schäfer und Jannik Schäfer.