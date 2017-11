Künftig andere Laternen im Kurpark

Stuttgart

Martinsgänse deutlich teurer Stuttgart (lsw) - Heute ist St.-Martins-Tag: Traditionell spazieren dann die Kinder mit Laternen durch die Dunkelheit. Eine Tradition ist aber auch die Zubereitung einer Martinsgans. Für diese müssen Verbraucher in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen (Foto: dpa).

Baden-Baden

Schnittkurs im Regen Baden-Baden (co) - Ein Baumschnittkurs im strömenden Regen, das hat was, bei schönem Wetter kann ja jeder. Das Angebot der Bürgergemeinde Unterbeuern in Kooperation mit Klaus Schulz (Foto: Hecker-Stock) wurde an beiden Tagen im Obstgut Leisberg gut angenommen.