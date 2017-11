Sorge um noch mehr Parkplatznot

Baden-Baden - Knapp 1000 Mitarbeiter zählt das Baden-Badener Unternehmen Arvato Financial Solutions, rund 400 sollen langfristig dazukommen - die Firma plant, wie berichtet, neben einem Anbau ans bestehende Gebäude einen Neubau in der Rheinstraße, Ecke Murgstraße. Er stand aufgrund seiner Außenwirkung anfangs in der Kritik, doch mit ihm haben sich die Gemeinderäte mehrheitlich mittlerweile angefreundet - Bedenken bereitet eher die Parkplatzsituation.

Und das nicht ohne Grund. Denn Stand heute gibt es bei dem Unternehmen 570 Parkplätze, 190 werden in einem mit dem Neubau verbundenen Parkhaus hinzukommen. Faktisch hätte damit nach aktuellem Stand nur gut jeder zweite Mitarbeiter einen Stellplatz für sein Gefährt, denn mit dem Anbau ans Bestandsgebäude und den damit verbundenen 150 neuen Arbeitsplätzen sind keine neuen Stellplätze verbunden. Dabei monieren einige Stadträte, allen voran Martin Ernst von den Freien Bürgern (FBB), bereits die heutige Situation: "Gerade während der Schichtwechsel kann man da jede Menge Autofahrer beobachten, die in der ganzen Weststadt auf Parkplatzsuche sind", sagte Ernst am Donnerstag und lieferte gleich eine Erklärung hinterher: "Die erste Schicht ist noch bei der Arbeit, wenn die zweite kommt." Die Parkplätze seien deshalb noch von den Mitarbeitern der ersten Schicht belegt und stünden ihrer Ablösung nicht zur Verfügung.

Arvato selbst sieht das nicht so kritisch. Auf BT-Anfrage heißt es von einer Unternehmenssprecherin: "Wir wissen, dass die Situation für die Anwohner nicht ideal ist, aber es sind nie alle Mitarbeiter gleichzeitig da und es kommen auch nicht alle mit dem Auto." Es müsse daher nur ein geringer Teil der Belegschaft in der Weststadt auf Parkplatzsuche gehen, die dafür öffentliche Stellplätze nutzten.

Und auch für die zukünftigen Erweiterungen sieht das Unternehmen keine großen Probleme. "Es ist ja nicht so, als ob wir die 150 respektive 400 neuen Mitarbeiter auf einen Schlag einstellen". Das seien alles langfristige Planungen, die noch nicht entschieden seien, so die Unternehmenssprecherin. Man stehe zudem ständig in Kontakt mit der Stadt, um die Parkplatzproblematik zu verbessern. Wie Lösungen dafür aussehen könnten, weiß aber weder das Unternehmen noch die Stadt. Bürgermeister Alexander Uhlig sagte dazu: "Arvato hat uns signalisiert, dass sie sich der Problematik um die Parkplätze bewusst sind und nach Lösungen auch im Innenbereich suchen." Das seien aber noch ungelegte Eier, bekennt der Baubürgermeister. Dennoch habe er einen positiven Eindruck: Das Unternehmen zeige, dass es den Standort und somit Arbeitsplätze erhalten wolle.

Hintergrund

Nicht mehr als eine Randnotiz ist angesichts dessen die vom Bauausschuss mehrheitlich befürwortete Aufstellung eines vorhabendbezogenen Bebauungsplans für den Arvato-Neubau. Doch auch dagegen regte sich Widerstand. Während die Freien Wähler ihre Zustimmung noch immer aus gestalterischen Gründen verweigerten, lehnte die FBB den Planentwurf aufgrund der Standortfrage samt Parkplatzproblematik ab.