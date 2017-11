Schlagfertige Göre ist Titelheldin des Weihnachtsmärchens Von Gisela Brüning Baden-Baden - Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter - oder einfacher: "Pippi Langstrumpf". So heißt die kecke Göre mit dem goldenen Herzen und dem Mut eines Löwen. Sie ist in diesem Jahr Titelfigur und Heldin des Weihnachtsmärchens am Theater. Am Sonntag, 26. November, öffnet sich der Vorhang zur Premiere für Familien, denen noch sechs weitere Vorstellungen offen stehen. Die zahlreichen Schulvorstellungen dagegen sind bereits restlos ausverkauft. "Ich könnte mir kein schöneres Stück vorstellen", schwärmte Maria Thomas, die Hauptdarstellerin, im Pressegespräch. Wie fast jeden Menschen ab fünf Jahren begleiteten auch sie die "Pippi"-Bücher von Astrid Lindgren durch ihre Kindheit und darüber hinaus. Noch fehlten der Schauspielerin die feuerroten abstehenden Zöpfe, aber Pippis Affen, den Herrn Nilson, stellte sie gern vor. Der wirkte trotz eines Kokosnuss-Kopfes mit Teesiebschnauze, quicklebendig und bewegte sich nach Marionettenart. Für die zweijährige Tochter von Regisseur Tim Hebborn sei Pippi schon heute eine vertraute Figur, war zu erfahren. Im Gegensatz zu Pädagogen und Psychologie-Professoren, die 1945 nach dem Erscheinen des Buches über den "Angriff auf die Gesellschaft" und "schlechtes Vorbild" wetterten, schloss sich Hebborn der Meinung von Astrid Lindgren an, die über ihre unerschrockene Pippi sagte: "Außer, dass ich meine jungen Leser amüsieren möchte, will ich ihnen zeigen, dass man Macht haben kann, ohne sie zu missbrauchen." Natürlich ist der Gattungsbegriff Märchen berechtigt, denn wer hat schon als Kind immense Körperkräfte, unerhörten Reichtum und völlige Unabhängigkeit? Das "Wir", nach dem ja das Spielzeit-Motto fragt, müsste im Fall der einmaligen Pippi sicher passen. Bekanntermaßen freundet sich das mit Schlagfertigkeit und unerschöpflicher Fantasie ausgestattete Mädchen mit den Nachbarskindern Annika und Tommy an, die fasziniert von der originellen Nachbarin mit ihrer angepassten Erziehung ringen. Sonja Dengler und Simon Mazouri verkörpern sie, und Hebborn betont, dass "Tommy" schlag(zeug)kräftig dafür sorgt, dass in der Aufführung Musik ist. Für eine Vielzahl weiterer Rollen, als da sind Frau Prysselius, die Polizisten Klang und Larsson, zwei Diebe, der Starke Adolf, ein Manager, Frau Settergren, die Mutter der Freunde, Frau Granberg und Kapitän Langstrumpf müssen Constanze Weinig, Dimetrio-Giovanni Rupp und Rainer Haring mehrfach Kostüme wechseln. Regisseur Hebborn hat übrigens im TiK bereits das Jugendstück "Patricks Trick" inszeniert. Für die Bühnenausstattung zeichnet Sophia Lindemann verantwortlich, für die Kostüme Carla Friedrich.

