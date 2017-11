"Elvis" in Topform bei Auftritt für guten Zweck

Baden-Baden - Er ist zweifellos einer der besten Elvis-Presley-Interpreten und bleibt dennoch ein Künstler zum Anfassen: Bei dem Benefizkonzert zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" sorgte Andy King zusammen mit seiner Band The Memphis Riders für überschäumende Stimmung im "Amadeus" und mischte sich während der Pause ebenso wie im Anschluss an das Konzert ganz locker unters Publikum.

Nach dem Tusch zur Eröffnung sprach Sarah Reith, stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion Baden-Baden, "Amadeus"-Chefin Tatjana Hilger und den Künstlern ein herzliches Dankeschön für ihre wiederholte Unterstützung der BT-Aktion aus. Seit 60 Jahren helfen dabei BT-Leser mit ihren Spenden Einwohnern unserer Stadt, denen es am Nötigsten mangelt. Da vom Badischen Tagblatt sämtliche Verwaltungs- und Personalkosten übernommen werden, kommt jede Spende auf Heller und Pfennig auch wirklich bei den von sozialen Organisationen benannten Bedürftigen an, versprach Sarah Reith.

Tatjana Hilger zeigt schon seit mehreren Jahren soziales Engagement, es war in diesem Jahr bereits das zweite Konzert im Restaurant "Amadeus" zugunsten der BT-Aktion. Der hiesige Angelsportverein hatte ebenfalls zu dem Abend beigetragen und kostenlos sein Zelt zur Verfügung gestellt, das hübsch geschmückt und kuschelig warm den Ereignisrahmen etwas vergrößerte. Und die BW-Bank steuerte zu den Spenden der Konzertbesucher noch einen 500-Euro-Scheck für den guten Zweck bei.

Seine zahlreichen Fans erlebten einen denkbar gut gelaunten Andy King, dessen Stimme sich bei diesem Jahresabschlusskonzert der Formation in Topform präsentierte und keinen Zweifel daran ließ - der King of Rock'n'Roll lebt auch 40Jahre nach seinem Tod in diesem jungen Mann weiter. Viele weibliche Fans hatten offenbar ihren "Mädelsabend" genommen und ließen sich schnell zum ersten Twist vom Hocker reißen bei den Rhythmen von Gitarrist Richie Wagner, Bassist Heinz Hliza, Pianist Frank Söhner und Drummer Jürgen Herb, die direkt in die Beine gingen. Andy King entführte während des mitreißenden, dreieinhalbstündigen Abends unter anderem in die Ära der Elvis-Filme mit "Viva Las Vegas", hatte aber auch Songs seines Country- und Western-Albums von 1970 im Gepäck wie "Flaming star" oder die weniger bekannten Titel "Tomorrow never comes" und "I've lost you". Das Publikum mutierte freiwillig zum "größten Chor der Welt" bei dem flotten "Runaway", die Tischkerzen wurden glücksselig geschwenkt bei "Always on my mind" und auf jedem freien Millimeter wurde getanzt bei "Return to sender".

Andy King vermochte es ebenso einfühlsam wie sein Idol, die Herzen seiner Fans zu öffnen mit "Love me tender" oder "You've lost that lovin' feelin'", wofür er und seine Band tosenden Applaus ernteten, nicht zum ersten Mal an diesem Abend. Der sympathische Künstler plauderte zwischen den Songs locker mit dem Publikum und präsentierte zwischen vielen Selfies mit seinen Bewunderern auch erfolgreiche Lieder, die von Elvis gecovert wurden. Sei das von den Beatles "Hey Jude" oder "Yesterday", "Bridge over troubled water" von Simon & Garfunkel oder "Release me" von Engelbert Humperdinck.

Bei Andy King weiß man, dass der Künstler alles gibt und der Abschiedssong nur einen weiteren Part des Konzerts einläutet. Bei "Jailhouse rock" und "Proud Mary" sowie weiteren Titeln flippten die Besucher fast aus, bis er Schlag Mitternacht einem Besucherpaar aus England mit "As time goes by" unter rauschendem Beifall den unwiderruflich letzten Song widmete.