Täglich 122 Quadratmeter benötigt

Baden-Baden - Es ist zwar an der Oos in den vergangenen Jahren einiges gebaut worden, doch der Flächenverbrauch insgesamt hielt sich hier laut einer kürzlich veröffentlichten Analyse des Statistischen Landesamts in Stuttgart in recht engen Grenzen.

Die Statistiker stellten jetzt fest, dass der Stadtkreis Baden-Baden im Zeitraum von 2000 bis 2016 gemeinsam mit dem Landkreis Freudenstadt mit 0,5 Prozent die in Baden-Württemberg geringste Zunahme des Anteils der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche eines Kreises aufweist. Zum Vergleich: Manche Stadtkreise im Land verzeichneten seit 2000 hier ein Plus von mehr als drei Prozent.

Den größten Anteil an dieser von der Statistik definierten Flächenart hat der Verkehrsbereich mit Straßen, Wegen und Plätzen. Dies beinhaltet somit auch in nicht unerheblichem Umfang Grün- und Freiflächen. Bei rund einem Drittel der Siedlungs- und Verkehrsfläche handelt es sich um Wohnbauareale, hinzu kommen dann noch Industrie- und Gewerbegebiete.

Insgesamt wuchs seit 2000 die Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Oos um 71 Hektar auf 2073 Hektar. Nicht nur mit dem eher bescheidenen Wachstum des Flächenverbrauchs, sondern auch mit dem Gesamtanteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche von 14,8 Prozent setzt sich die Kurstadt deutlich von den anderen Stadtkreisen und sogar von manchem Landkreis ab, die höhere Werte aufweisen. Dabei dominieren die Großstädte wie Mannheim mit 58,1 Prozent. Dass Baden-Baden hier bei weitem nicht mithalten kann, ist auch eine Folge des eher ländlichen Gepräges des Stadtkreises und seines umfangreichen Waldbestandes.

In Baden-Württemberg lag zwischen 2000 und 2016 die tägliche Flächeninanspruchnahme für Baumaßnahmen in den Bereichen Wohnen, Gewerbe sowie Straßen bei durchschnittlich 7,8 Hektar pro Tag. Baden-Baden trug dazu nur wenig bei: In dem von der Statistik untersuchten 16-Jahres-Zeitraum kam man hier nur auf ein tägliches Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche um 0,012 Hektar. Dies sind umgerechnet etwa 121,6 Quadratmeter. Im - natürlich viel größeren - benachbarten Landkreis Rastatt wurden im Untersuchungszeitraum täglich im Schnitt 1173 Quadratmeter Fläche für Siedlung und Verkehr beansprucht, im Stadtkreis Karlsruhe waren es 757 Quadratmeter.

Dass sich der verstärkte Wohnungsbau in den vergangenen Jahren in der Kurstadt beim Flächenverbrauch nicht deutlicher auswirkte, ist wohl neben der vergleichsweise geringen Größe des Stadtkreises auch darauf zurückzuführen, dass es sich beim größten Baugebiet in der Cité um ein Konversionsareal handelt, das nicht der Natur "abgerungen" wurde, sondern auch früher bebaut war - und damit bereits zur Siedlungsfläche gehörte.

Auf Landesebene ist die Flächeninanspruchnahme zuletzt zurückgegangen. Im Jahr 2016 vergrößerte sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche täglich "nur" noch um 3,5 Hektar.