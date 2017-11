Rettung in letzter Minute

Bühl



Bühl (efi) - In der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht im Bürgerhaus erzählte die 92-jährige Deutsch-Britin Anita Lasker-Wallfisch, eine der letzten Überlebenden des Frauenorchesters von Auschwitz, in einem erschütternden Vortrag aus ihrem Leben (Foto: bema).