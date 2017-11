Grundstein für große Karrieren in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst

Baden-Baden - Unter dem Titel "Und was kommt nach dem Abitur?" sollte eine Talkrunde - die letzte Veranstaltung im Rahmen des 125-jährigen Schul-Jubiläums - am Markgraf-Ludwig-Gymnasium (MLG) mit sechs Vorzeige-Absolventen die Leistungsfähigkeit dieser Bildungseinrichtung demonstrieren.

"Ich dachte, ich würde das MLG nie wieder freiwillig betreten", schien sich am Freitagabend Dorothea Mink über ihre Einwilligung zu wundern, sich als ehemalige Schülerin des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums den Fragen von SWR-Moderator Stefan Hoyer zu stellen. Verdenken konnte man das der Professorin für Mode und Design an der Hochschule (HS) für Künste in Bremen nicht, wurde sie doch damals an diesem Ort als "geistig minderbemittelt" eingestuft. Mit zähem Fleiß und Beharrungsvermögen biss sie sich dennoch durchs Abitur, das für ihren Berufswunsch unerlässlich war.

Marc Marshall dagegen schwärmte von der "schönsten Zeit seines Lebens", die er mit seinen Freunden am MLG in vollen Zügen genossen habe. Naturwissenschaften interessierten ihn nicht die Bohne, im Gegensatz zu Wolfgang Grenke, dem Global Player und Konzernchef, oder gar der brillanten Wissenschaftlerin Prof. Ursula Kummer, die ebenso wie Prof. Stephan Schenkel mit auf dem Podium saß. Sein Herz schlug damals wie heute für die Musik, bekannte der erfolgreiche Sänger und Entertainer Marshall.

Als jüngste Teilnehmerin und noch Schülerin der Kursstufe 1 vervollständigte Leia Braunagel die Talk-Runde. Nach einem langen Diskurs, der sich sowohl mit beruflichen Perspektiven befasste als auch Persönliches aus Schulzeit und Erwachsenen-Dasein beleuchtete, ergab sich ein Spektrum, das wohl nach jeder "Talk-Runde" dieser Art in einem deutschen Gymnasium die Lebenswelt eines solchen Personenkreises spiegeln würde: Sechs Erfolgreiche, die aufgrund ihrer Begabung, ihres sozialen Umfelds, ihres Durchsetzungswillens und bisweilen auch durch glückliche Umstände auf eine erfolgreiche Existenz stolz sein dürfen.

Noch fern eines Berufsziels, schilderte Leia Braunagel (17), die Vizeweltmeisterin U18 im Diskuswurf, ihren Alltag, den die Trainings- und Wettkampf-Einheiten neben dem Schulstress zu dominieren scheinen. Nach dem Abi wird sie sich für Psychologie an der Uni Heidelberg einschreiben. Dort könnte sie mit der Professorin Ursula Kummer eine MLG-Absolventin antreffen, die bereits im Kindergartenalter ein Faible für Mathe und Physik hatte und folglich Chemie, Biochemie und Physik studierte, weil: "Na ja, ich hab' halt Spaß dran". Heute trägt sie als Direktorin am "Center for Organismal Studies" der Uni Heidelberg Verantwortung; einem von 13 Instituten, das zellbiologische Abläufe in der Grundlagenforschung thematisiert. Während Prof. Kummer eher die männlichen Studenten motivieren wollte, sich durch die weiblichen Überflieger nicht die "Butter vom Brot" nehmen zu lassen, widersprach die Bremer Kollegin und Frauenbeauftragte Mink vehement angesichts einer Statistik, die Führungspositionen und qualifizierte hoch dotierte Arbeitsplätze weitgehend als männliche Domänen herausstellt. Als Selfmademan konnte Wolfgang Grenke auf seinen Werdegang verweisen, der ihn aufgrund hoher Begabung und untrüglichen Geschäftssinns an die Spitze eines weltweit operierenden Unternehmens mit Milliarden-Umsatz führte und ihm verantwortungsvolle Posten als Vertreter von Handwerk und Industrie übertrug.

Letztlich bestätigte Prof. Stephan Schenkel ein von Stefan Hoyer angeführtes Zitat des Franzosen François Rabelais, der sagte: "Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will." Nach Abi am MLG, Maschinenbau-Studium und Anstellung an der Dualen Hochschule, entdeckte er seine Begeisterung für die Förderung junger Menschen und hat es zum Direktor der Dualen Hochschule in Karlsruhe gebracht.