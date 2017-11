Ab Samstag: Alle Busse auf dem Leo

(hol) - Ab morgen wird der Leopoldsplatz asphaltiert. Und ab dem kommenden Samstag fahren wieder alle Buslinien, so wie vor dem Beginn der Bauarbeiten, über den Platz. Bis die Arbeiten für die neue Oberfläche des Leopoldsplatzes beginnen, voraussichtlich also bis Frühjahr 2018, gilt wieder der alte Fahrplan wie vor Beginn der Bauarbeiten. Die drei wichtigsten Veränderungen für die Busfahrgäste im Überblick:

Die Haltestellen an den Kuhaus-Kolonnaden und in der Lichtentaler Allee werden ab Samstag nicht mehr angefahren. Laut Stefan Güldner, Chef der Baden-Baden-Linie (BBL), wird neben Aushängen auch Personal eingesetzt, um die Fahrgäste über die Neuerungen zu informieren. Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte gestern bei einem Vorort-Termin auf dem Leopoldsplatz, dass dies auch zu mehr Sicherheit beim Christkindelsmarkt führe, weil dann die Fußgänger an der Fieserbrücke ungestörter über den Markt bummeln könnten.

Die Haltestelle Hindenburgplatz in der Kaiserallee bleibt erhalten. Dort stoppen künftig Busse der Linien 205 und 206 mit Endstation Leopoldsplatz - als Zugangsmöglichkeit zur Innenstadt, wie Güldner erläuterte.

Die Haltestellen am Augustaplatz und am Leopoldsplatz werden wieder in der ehemaligen Frequenzdichte in den Fahrplan aufgenommen. "Damit liegen die Haltestellen wieder näher am Handel", sagte Mergen. Das sei vor allem im Weihnachtsgeschäft sehr wichtig - und es mache den Busverkehr für die Fahrgäste attraktiver.

Güldner gab zudem bekannt, dass an den Adventswochenenden der Gepäckbus der BBL wieder jeweils freitags und samstags von 11 bis 19Uhr am Blumebrunnen in der Lange Straße stehen wird, um die Einkaufsbummler von schweren Taschen zu entlasten. "Das Angebot ist in den zurückliegenden Jahren gut angenommen worden", so der BBL-Chef.