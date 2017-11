"Hier arbeiten Frauen für Frauen"

Baden-Baden - In dem 1902 gegründeten Sozialdienst Katholischer Frauen engagieren sich viele ehrenamtlich Tätige, die in christlicher Nächstenliebe praktische Hilfe leisten. Bei den im kommenden April im Ortsverein Baden-Baden anstehenden Neuwahlen dürfen die zwei leitenden Vorstandsdamen laut Satzung nach ihren bisher drei Amtsperioden nicht erneut kandidieren, weshalb Nachfolger gesucht werden.

Vorstandsvorsitzende Marlene Herbort bringt sich seit zwölf Jahren sehr engagiert ein, ebenso ihre Vorstandskollegin Roswitha Schneider, die stellvertretende Vorsitzende Christa Dannhauser verstärkt das Team seit dreieinhalb Jahren. "Hier arbeiten Frauen für Frauen", fasst Geschäftsführerin Anne Zehle die Intention des Sozialdienstes zusammen, der auf zwei Standbeinen fußt. Da ist zum einen die Beratungsstelle für Frauen und Familien, deren Angebot sich an schwangere Frauen, Alleinerziehende und Familien richtet. Die Mitarbeiterinnen informieren hier umfassend über alle Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft sowie über familienfördernde Leistungen, wobei auch bei deren Beantragung unterstützt wird. Klärende Gespräche bei persönlichen Belastungen sowie die Vermittlung an andere unterstützende Einrichtungen zählen ebenfalls zum Tätigkeitsfeld, zudem ist der Beratungsstelle eine Kleiderkammer für gut erhaltene, gebrauchte Baby- und Kinderkleidung angeschlossen. Diese Unterstützung ist kostenlos und überkonfessionell und gilt bis zum dritten Lebensjahr. "Das Kind soll in eine behagliche Atmosphäre kommen, in der sich die Mutter auf ihren Nachwuchs konzentrieren kann, ohne ständig an ihre finanziellen Probleme oder die Wohnungssuche denken zu müssen", fasst Zehle zusammen.

Als zweites Standbein werden von den hauptamtlichen Mitarbeitern rechtliche Betreuungen durchgeführt oder an interessierte Ehrenamtliche vermittelt, da der Sozialdienst ein anerkannter Betreuungsverein ist. Dafür zahlt das Land einen Zuschuss, die Unterdeckung wird von der katholischen Kirche übernommen und durch Spenden getragen. Über 70 ehrenamtliche Mitarbeiter gehören dem Sozialdienst an, die unter anderem als "Wellcome-Engel" in der Nachbarschaftshilfe tätig sind, wobei das "Well" ganz bewusst für "gut" steht.

Die Vorstandsdamen stehen eher selten im direkten Kontakt mit den betreuten Personen. Ihnen obliegt die Verantwortung der Verwaltung, die Spendenakquise, der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung der Ehrenamtlichen. Diese werden ganz besonders gepflegt, da gibt es einen Gratulationsdienst zum Geburtstag, gemeinsame Ausflüge und auch die Weiterbildung kommt nicht zu kurz. "Wir bringen einiges ein, bekommen aber auch viel zurück", fasst Roswitha Schneider zusammen. Gerade bei den Fortbildungen auch auf Bundesebene lernten sie interessante Frauen kennen, die den eigenen Horizont erweiterten. Letztlich koordiniert Geschäftsführerin Anne Zehle die Bereiche, Entscheidungen trifft jedoch der Vorstand.

Kandidatinnen müssten mit einem Zeitaufwand von rund acht Stunden pro Woche rechnen, wobei vieles von zu Hause aus am Computer erledigt werden könne. Ein gewisses Maß an Empathie sollten sie mitbringen und keine Verantwortung scheuen, Führungsqualitäten wären von Vorteil. Katholische Interessentinnen können sich melden bei Marlene Herbort unter (07221) 1662 oder der E-Mail-Anschrift MA.Herbort.baden-baden@web.de