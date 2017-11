Geld, Schmuck und Immobilie angeeignet? Von Sarah Reith Baden-Baden - In dem Prozess gegen eine Rechtsanwältin aus der Region und ihren Ehemann, einen Steuerberater, vor der Großen Strafkammer des Landgerichts ist gestern die Anklageschrift verlesen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Betrug, Untreue, Wucher und versuchte Erpressung vor. Dabei soll sie auch ihren Ehemann eingespannt haben. Wie berichtet, hatten die Anwälte Nicole Schneiders und Olaf Klemke, die die Angeklagten vertreten, am ersten Sitzungstag die Richter als womöglich befangen abgelehnt. Die Anträge wurden gestern verworfen. Diese Entscheidung könne nur gemeinsam mit dem Urteil angefochten werden, sagte der vorsitzende Richter Wolfgang Fischer. Auch die Anträge auf teilweise Nichtverlesung der Anklageschrift wurden abgelehnt. Die Verlesung sei nicht verzichtbar. Rechtsanwalt Klemke war damit aber weiter nicht einverstanden: Unter anderem wollte er zuvor weitere Anträge stellen, darunter einen auf Aussetzung der Hauptverhandlung. Zwar setzte Klemke eine halbstündige Unterbrechung durch, in der von ihm geforderte Kopien angefertigt wurden, dann kam es aber doch zur Verlesung der Anklageschrift. Weitere Beanstandungen könnten danach erfolgen, hatte Staatsanwalt Jan-Marc Schwengers gefordert und beantragt, der Verteidigung nicht mehr das Wort zu erteilen. Das Gericht hatte sich dieser Argumentation angeschlossen. Hauptsächlich geht es bei den Vorwürfen um Straftaten im Zusammenhang mit dem Nachlass eines betagten Baden-Badener Ehepaares, das laut Staatsanwalt über ein "Vermögen in Millionenhöhe" verfügte. Die Angeklagte habe möglichst große Teile dieses Vermögens an sich bringen wollen und sich dafür auch Hilfe von ihrem Mann geholt. Noch am Todestag Gelder transferiert In Kontakt kam sie laut Staatsanwaltschaft mit dem inzwischen verstorbenen Ehepaar, weil der Mann, bei dem ein Gehirntumor diagnostiziert worden war, seine demenzkranke Frau für die Zeit nach seinem Tod habe versorgt wissen wollen. Zur Angeklagten habe das Paar rasch Vertrauen gefasst, sie als Betreuerin für die Ehefrau eingesetzt und ihr umfassende Befugnisse erteilt. Als der Mann verstorben war, habe die Angeklagte als Testamentsvollstreckerin versucht, die Erbansprüche einer Tochter zu untergraben. Dafür habe sie noch am Todestag Gelder transferiert und später Vermögenswerte bewusst verschwiegen. Die Tochter habe sich deshalb mit 60000 Euro zufrieden gegeben, obwohl sie Anrecht auf mindestens das Doppelte gehabt hätte. Danach seien die Angeklagten dazu übergegangen, sich das Vermögen weitgehend anzueignen - insgesamt hätten sie einen Schaden von mindestens 1,33 Millionen Euro angerichtet. Immer wieder habe die Angeklagte Geld vom Konto der demenzkranken Dame abgehoben oder per Überweisung transferiert. Auch die luxuriöse Eigentumswohnung, das Auto und mindestens 60Schmuckstücke, darunter mehrere Rolex-Uhren, Diamantschmuck und ein Collier im Wert von 60000 Euro, seien in Besitz der Angeklagten gelangt. Diese hätten durch das Geld die kostspielige Sanierung ihrer Ferienwohnanlage finanzieren und "ihren luxuriösen Lebensstil weiter aufrechterhalten und steigern" können. Die Anwälte stellten danach weitere Ablehnungsgesuche wegen möglicher Befangenheit sämtlicher Richter und der Schöffen. Außerdem beanstandeten sie die Besetzung der Kammer und beantragten die Aussetzung des Verfahrens, weil die Angeklagten nur eingeschränkt Einsicht in die Akten hätten nehmen können. Die Staatsanwaltschaft beantragte, die Anträge zurückzuweisen. Die Kammer sei ordnungsgemäß besetzt, Akteneinsicht müsse man nur den Verteidigern gewähren, ein Angeklagter selbst habe darauf kein Anrecht. Die Verhandlung wurde auf Donnerstag, 7.Dezember, 9 Uhr vertagt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Prozessauftakt am Landgericht Baden-Baden (sre) - Das Interesse ist groß an dem Prozess, der jetzt vor der Großen Strafkammer des Landgerichts gegen eine Rechtsanwältin aus der Region und ihren Mann, einen Steuerberater, begann. Der Zuschauerraum war prall gefüllt, ein Fernsehteam hatte sich eingefunden (Foto: hli). » Weitersagen (sre) - Das Interesse ist groß an dem Prozess, der jetzt vor der Großen Strafkammer des Landgerichts gegen eine Rechtsanwältin aus der Region und ihren Mann, einen Steuerberater, begann. Der Zuschauerraum war prall gefüllt, ein Fernsehteam hatte sich eingefunden (Foto: hli). » - Mehr Karlsruhe

Mordprozess um Tod eines Mädchens Karlsruhe (lsw) - Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod seiner sieben Jahre alten Stieftochter hat der Angeklagte sich für die Tat entschuldigt. Die Anklage wirft dem 29-Jährigen vor, das Kind im Mai in Karlsruhe erstochen zu haben. Als Motiv wird Rache vermutet (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod seiner sieben Jahre alten Stieftochter hat der Angeklagte sich für die Tat entschuldigt. Die Anklage wirft dem 29-Jährigen vor, das Kind im Mai in Karlsruhe erstochen zu haben. Als Motiv wird Rache vermutet (Symbolfoto: dpa). » - Mehr