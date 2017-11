Verhängnisvolle Seuche sucht den Ort heim

Baden-Baden - Die Geschichte Hauenebersteins wurde auf der Bühne der Eberbachhalle lebendig. Mit dem Schauspiel "Der Maiengeist" ließen sich an zwei Abenden mehr als 700 Zuschauer in das dörfliche Leben vor 250 Jahren zurückversetzen.

Das Theaterstück in acht Akten von Autor Günter Hertweck, der auch Regie führte, erzählt, wie in der damals 500 Seelen zählenden Gemeinde die Menschen auf eine verhängnisvolle Seuche reagiert haben und wie ein Gelübde zur Errichtung von fünf Heiligenbildstöcken führte. Trotz des sehr ernsten Hintergrunds geizte das Stück nicht mit herzhaften Späßen und lustigen Sprüchen. Die einzelnen Rollen der spielenden und singenden Akteure waren sehr passend besetzt. Die Schauspieler lebten in ihren Rollen.

Man schrieb das Jahr 1767. In der guten Stube des reichen Bauern Martin Wetter (Hans-Dieter Boos) und seiner Frau Marie (Karin Kraus) treffen sich die Freundinnen Rosa (Iris Schmalbach) und Genofev (Anja Hirth-Poser) zum Stricken. Und was für die "Weibsleut" die Strickstub' ist, ist für die Männer der Stammtisch im Gasthaus "Schwanen", wo Schwanenwirt Wendel (Hermann Kühn) öfters zwischen den Stammtischbrüdern schlichten muss. Ein Thema beherrscht die Gespräche: das Fleckfieber, welches im Ort grassiert. Obwohl die Menschen sehr gläubig und gottesfürchtig sind, spukt besonders den beiden Halunken Kaspar vom Grabbeloch (hervorragend gespielt von Tony Hanovski) und seinem Kumpan Igge (Freddy Hertweck) der "Maiengeist" im Kopf herum. Um ihm ein Opfer zu bringen, entführen sie das uneheliche Kind der Kräuterhexe Nothauser Bärbel (sehr einfühlsam dargestellt von Iris Witt), das hierdurch ums Leben kommt. Bärbel taucht im Wirtshaus auf, wo Kaspar und Igge das große Wort führen. Sie verwünscht die Mörder ihres Kindes. Beide rafft das Fleckfieber dahin.

Auch Sofie (Judith Boos), die Tochter des Wetterbauern, erkrankt an der heimtückischen Krankheit. Ihr Verlobter Michel Früh aus Balg (Dirk Franzen) weicht nicht von ihrer Seite. Pfarrer Baader (Eugen Socha), der schon etliche an Fleckfieber Verstorbene beerdigen musste, will ihr die letzte Ölung bringen. Im Gebet wird dem besorgten und mit sich hadernden Vater klar: Er legt ein Gelübde ab. Falls seine Tochter wieder gesund wird, stiftet er aus Dankbarkeit fünf Bildstöckchen. Und das Wunder geschieht: Sofie wird wieder gesund. Beim Steinmetz Carl Schottmüller (mal ernst und mal lustig dargestellt von Rudi Herz) werden die Bildstöcke in Auftrag gegeben. Als Martin Wetter und sein künftiger Schwiegersohn Michel die Kunstwerke in Augenschein nehmen, kann Schultheiß Josef Reiß (Günther Hirth) verkünden, dass die Seuche ausgestanden ist.

Im letzten Akt zieht die Hochzeitsgesellschaft begleitet von den beiden Musikern Rainer Wagemann (Akkordeon) und Edgar Schaum (Posaune), durch den Saal zur Bühne. Im "Gasthaus Schwanen" wird kräftig gefeiert. Natürlich darf der traditionelle Eberschder Tanz "Ei, du mei liebe Käth" hierbei nicht fehlen. Für heitere Szenen sorgte immer wieder Michael Wieber, der als Nachtwächter in die einzelnen Akte einführte und auch sonst kräftig im Geschehen mitmischte. Auf der Bühne waren auch Daniel Boos und Luis Schäfer als Messdiener sowie Gabi Boos als Theres aus Balg zu sehen.

Im Stück eingebaut waren verschiedene Effekte, wie das Muhen der Kühe, Blitz und Donner, ein brennendes Feuer oder Glockengeläut. Als Souffleuse half Beate Hertweck den Schauspielern weiter, die jedoch sehr selten steckenblieben. Für die Kostüme zeichnete Brigitte Hirth verantwortlich.

"Die Hauenebersteiner Geschichte liefert genügend Stoff für Theaterstücke", so Autor Günter Hertweck, dem es ein großes Anliegen ist, die Geschichte seines Heimatortes in Theaterform auf die Bühne zu bringen. Dieses ist ihm mit diesem Stück wieder einmal bestens gelungen. Die Geschehnisse sind zwar gemutmaßt. Tatsache ist jedoch, dass auf der Hauenebersteiner Gemarkung im Jahr 1767 fünf Bildstöcke und zwei Wegkreuze errichtet wurden. Auch sind in diesem Jahr vermehrt Todesfälle beurkundet. Hertweck ließ auch die damalige badische Zeitgeschichte in das Stück mit einfließen.

Er und seine Gruppe können stolz auf sich sein. Minutenlanger stehender Beifall war der verdiente Lohn für die Schauspieler, die alle ihre Wurzeln in der Eberbachgemeinde haben. Für die Bewirtung sorgte das Team vom Heimat- und Kulturverein Haueneberstein.