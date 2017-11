Lichtentaler Weihnachtsmarkt dauert länger

In den vergangenen Jahren ist der kleine romantische Markt des Gemeinnützigen Vereins Lichtental gewachsen und erfreut sich in der Bevölkerung großer Beliebtheit, heißt es in einer Mitteilung. Geblieben sind sein familiäres Flair und der gute Zweck: Der Erlös wird für allgemeine sowie gemeinnützige Ziele in den Stadtteilen Geroldsau, Lichtental und Oberbeuern verwendet. Der überaus große Erfolg und die wunderbaren Rückmeldungen der Besucher sowie die Zusammenarbeit mit den Schwestern des Klosters Lichtental, allen voran Äbtissin Bernadette Hein und Schwester Roswitha, haben dazu geführt, dass der Markt wieder im Klosterhof stattfinden und um den Samstag verlängert werden kann. Viele Anfragen für neue Angebote hat der Gemeinnützige Verein erhalten, und so wird der Weihnachtsmarkt erneut wachsen: In zwei zusätzlichen Hütten werden der Verein Zeitkunst aus Lichtental und die Bürgervereinigung Unterbeuern selbst hergestellte Leckereien anbieten.

Viele Helfer werden sich beim Auf- und Abbau engagieren. Der Musikverein Lichtental, der Prinzenclub der Bürgergemeinde Haimbach, die Bürgergemeinde Unterbeuern, der Tennisclub Grün-Weiß, der Turnverein Lichtental, der Fußballclub Lichtental, die Bürgergemeinde Oberbeuern und die Bürgergemeinde Holzhof werden täglich die Hütten besetzen und Flammkuchen, Würstchen, Glühwein sowie Getränke für die kleinen Besucher kredenzen.

Die Lichtentaler Pflegeeinrichtungen Schafberg und Theresienheim, der Freundeskreis Kloster Lichtenthal, das Kinder- und Jugendheim, die Werkrealschule und der Tierschutz Baden-Baden werden in ihren eigenen Weihnachtsbuden selbst Gebasteltes oder Gebackenes anbieten. Der Klosterladen wird an jedem Tag bis 20 Uhr geöffnet haben. Ebenso wird auch das Café Lumen geöffnet sein. Die Stadtwerke haben die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Klosterplatz im Eingangsbereich des Klosters verstärkt.

Die Chor-AG der Klosterschule Lichtental, die Lichtentaler Vierventiler, die Musikkapelle Geroldsau, der Gesangverein Hercynia, der Musikverein Lichtental, Karl-Heinz Eisen mit seinem Alphorn und schließlich Wolfgang Walter mit seiner Drehorgel werden für kulturelle Vielfalt und weihnachtliche Weisen sorgen. Erstmals werden der Feuerwehr-Chor der Freiwilligen Feuerwehr Lichtental sowie das Blasmusikorchester des Blasmusikverbands Mittelbaden auftreten. Der Gesangverein Hercynia wird seinen Auftritt im Rahmen eines Kirchenkonzertes in der Klosterkirche haben. Dieses Konzert wird nach draußen auf den Markt übertragen werden. Den kulturellen Abschluss und damit auch das Ende des Weihnachtsmarktes wird die Komplet, die gesungene Abendandacht der Klosterschwestern, am Samstag um 18.45 Uhr in der Klosterkirche bilden. Und natürlich darf der Besuch des Nikolauses bei den Kindern nicht fehlen. Er kommt am Mittwoch, dem Familientag, um 17.30 Uhr. Wer ein Gedicht, ein Weihnachtslied oder eine Weihnachtsgeschichte vortragen kann, wird eine kleine Überraschung erhalten. Wie in jedem Jahr wird es auch wieder eine Tombola geben.

Die Bushaltestellen in alle Richtungen befinden sich unmittelbar beim Eingang zum Klosterhof. Parkplätze stehen auf dem Klosterparkplatz neben der evangelischen Kirche der Luthergemeinde und vor der Kinderkrippe am Brahmsplatz kostenlos zur Verfügung.