Eberts-Areal in Oos soll für Gewerbe reserviert bleiben Von Harald Holzmann Baden-Baden - Was soll aus dem ehemaligen Areal der Baumschule Eberts in der Sinzheimer Straße in Oos werden? Ein Investor will dort ein Pflegeheim, Wohnhäuser sowie Büro- und Dienstleistungsgebäude errichten. Die Stadtverwaltung möchte das nicht. Die Planungen sind nun aber zurückgezogen worden. Hintergrund Eigentlich sollte der Gemeinderat bei seiner Sitzung am kommenden Montag ein Signal aussenden. Ziel der Verwaltung sei, so hatte es in den Unterlagen für die Sitzung geheißen, "die Sicherung des Standortes als Gewerbegebiet". Der von den Investoren vorgelegte und im April vom Bauausschuss in nichtöffentlicher Sitzung beratene Vorschlag werde hingegen abgelehnt. Diese Entwicklung widerspreche einem Beschluss aus dem Jahr 2003, bei dem die Entwicklung des Areals als Industrie- und Gewerbestandort festgelegt worden sei. Doch der Tagesordnungspunkt ist nun von der Sitzung des Gemeinderats abgesetzt worden. Der ursprünglich vorgesehene Bekräftigungsbeschluss, mit dem Verwaltung und Gemeinderat ihre ablehnende Haltung deutlich machen wollten, ist offenbar nicht mehr nötig. Er habe mit Wolfgang Eberts, dem Besitzer des Areals, gesprochen, sagte denn auch Baubürgermeister Alexander Uhlig. "Die bislang geplante Bebauung hat mich nicht zufriedengestellt", meinte er. Inzwischen sei er sich aber einig mit Eberts: "Ein Stadtplanungsbüro soll das Areal geordneter entwickeln." Die Stadtverwaltung steht auf dem Standpunkt, dass auf dem Gelände "produzierenden und sonstigen nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben Flächen gesichert" werden müssen. Zudem sei es wichtig, die Flächen im Auge zu behalten, weil es wegen der PFC-Belastung im Boden an anderen Standorten im Norden des Stadtgebiets eventuell schwierig werden könnte, weitere Gewerbegebiete zu erschließen, heißt es in den Unterlagen der Verwaltung. Deswegen soll nun ein Stadtplaner das Gebiet unter die Lupe nehmen. Herauskommen wird, so hofft Uhlig, "ein schlüssiges und der Örtlichkeit angepasstes Konzept für die Bebauung". Dabei wird es nicht nur um das Eberts-Areal gehen, sondern um das gesamte Gewerbegebiet, für das heute noch ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1964 gilt. Laut Verwaltungsunterlagen gibt es unter anderem auch Unklarheiten über die künftige Nutzung der fünf Meter breiten Randstreifen an den Erschließungsstraßen in dem Gelände zwischen Sinzheimer Straße und Bahnlinie. Sie seien damals für den Einbau von Versorgungsleitungen für das Gewerbegebiet vorgesehen gewesen. Derzeit würden sie aber zum großen Teil als Stellplätze für die Mitarbeiter von Firmen genutzt, heißt es. Welche dieser Flächen auch künftig noch freigehalten werden müssen und welche eventuell an Anlieger verkauft werden können, soll auch untersucht werden.

