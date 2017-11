Renommiertes Ensemble zu Gast Baden-Baden (red/sre) - Ursprünglich für die drei Weihnachtstage des Jahres 1734 und für den Jahresbeginn 1735 geschrieben, gehört das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach inzwischen zur Advents- und Weihnachtszeit wie Lebkuchen und Spekulatius. In diesem Jahr schlägt die Bachakademie mit der Konzertaufführung der Teile I-III und VI einen musikalischen Bogen über dieses einmalige Weihnachtsstück. (red/sre) - Ursprünglich für die drei Weihnachtstage des Jahres 1734 und für den Jahresbeginn 1735 geschrieben, gehört das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach inzwischen zur Advents- und Weihnachtszeit wie Lebkuchen und Spekulatius. In diesem Jahr schlägt die Bachakademie mit der Konzertaufführung der Teile I-III und VI einen musikalischen Bogen über dieses einmalige Weihnachtsstück. Die Ensembles der renommierten Akademie, die seit einiger Zeit unter dem gemeinsamen Namen "Gaechinger Cantorey" auftreten, kommen mit diesem Programm am Freitag, 1. Dezember, 19 Uhr, ins Festspielhaus. Das Beste: Wer sich diesen besonderen Hörgenuss nicht entgehen lassen möchte, kann mit dem Kauf einer Karte aus dem Sonderkontingent für die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" Geld sparen und gleichzeitig noch etwas Gutes tun. Verkauft werden diese Karten in der Baden-Badener BT-Geschäftsstelle zum Sonderpreis von nur 40Euro pro Ticket statt der 60 Euro, die das Festspielhaus regulär für diese Kategorie verlangt. Die kompletten 40 Euro aus dem Verkauf jeder einzelnen Sonderkarte kommen als Spende der BT-Aktion zugute, mit der Baden-Badener in Not unterstützt werden. "Gaechinger Cantorey", die historisierte Schreibweise des traditionsreichen Chornamens, meint sowohl den seit Hans-Christoph Rademanns Amtsantritt als Akademieleiter im Jahr 2013 Schritt für Schritt reformierten Chor wie auch das dazu tretende, neu formierte Barockorchester der Bachakademie. Hinzu gesellt sich im Festspielhaus eine internationale Solisten-Riege: Joowon Chung (Sopran), Anke Vondung (Alt), Paul Schweinester (Tenor) und André Schuen (Bariton) werden an diesem Abend die berühmten Arien der Bach-Kantaten singen.

