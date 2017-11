BBL-Fahrer betrunken auf Irrwegen

Baden-Baden - Ein betrunkener Busfahrer hat am Dienstag Fahrgäste von zwei Linienbussen der Baden-Baden-Linie (BBL) in Schrecken versetzt. Am Nachmittag beging er in Sandweier Unfallflucht. Knapp zwei Stunden später fuhr er mit einem voll besetzten Bus in der Varnhalter Klosterbergstraße in eine Engstelle und setzte auf.

Diese Busfahrt werden die Fahrgäste aus dem Rebland nicht so schnell vergessen. "Als ich gegen 17.30 Uhr am LA8 in den Bus der Linie 216 einstieg, sah ich den Fahrer kommen", sagt eine der Mitfahrerinnen, deren Name der Redaktion bekannt ist. "Der Mann konnte nicht gerade laufen." Sie habe dann das Übergabegespräch verfolgt, das der neue Fahrer mit seinem Vorgänger geführt habe, was sie beruhigt habe. "Er hat ganz normal gesprochen. Und er roch nicht nach Alkohol, jedoch nach Pfefferminz", schildert sie. Während der Fahrt nach Varnhalt sei er mehrmals unsicher gewesen, habe öfter den Randstein gestreift und sei die Klosterschenke mit Tempo30 hinuntergeschlichen.

In Varnhalt sei der Mann mit dem Bus falsch abgebogen - in die Klosterbergstraße statt in die Umweger Straße. "Wir haben alle gebrüllt im Bus, dass er falsch ist, aber er hat Gas gegeben", sagt die Frau. Dann sei der Bus in einer Engstelle aufgesetzt. Lautstark hätten die Fahrgäste mehrfach gefordert, die Tür zu öffnen. Als er endlich der Aufforderung gefolgt sei, hätten sich alle zu Fuß auf den Weg gemacht. Sie habe telefonisch die BBL benachrichtigt. Dort habe man sie weitervermittelt. "Nach drei Minuten in der Warteschleife habe ich aufgelegt", berichtet sie.

Was die Fahrgäste zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: Der 53-jährige Busfahrer war schon zuvor über zwei Stunden lang alkoholisiert mit einem anderen Bus der BBL unterwegs gewesen. In Sandweier streifte erlaut Polizei gegen 16.15Uhr in der Mühlstraße den geparkten Ford einer 33-Jährigen und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 700 Euro zu kümmern. Die Frau verständigte wenig später die Polizei. Zeugen hatten beobachtet, dass es ein Linienbus war, der den Schaden angerichtet hatte.

Stadtwerke-Chef entschuldigt sich

Den Fahrer traf die Polizei dann am Abend im Busdepot an. "Es stellte sich heraus, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Von der Kollision mit dem Auto hatte der Mann, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nichts bemerkt", berichtet die Polizei. Den Führerschein ist er erst einmal los. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.

Der Fahrer ist laut BBL-Chef Stefan Güldner "schon länger als zwei Jahre dabei". Bisher habe gegen ihn nichts vorgelegen. "Er wird keinen Bus mehr für uns fahren", sagt er. Bei der BBL herrsche absolutes Alkoholverbot. "Ein Busfahrer muss null Promille haben." Allerdings sei es schwierig, das Verbot zu kontrollieren. "Wir können nicht jeden Busfahrer vor Antritt jeder Fahrt pusten lassen", so Güldner. Das sei bundesweit bei Busunternehmen ein "extrem heißes Thema".

Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Oehler hat sich gestern bei den Fahrgästen, die am Dienstag mit dem betrunkenen Chauffeur unterwegs gewesen waren, entschuldigt. Beim Stopp in Varnhalt hätten diese im Interesse der Sicherheit des Betriebes richtig gehandelt. "Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken", wird Oehler in einer Pressemitteilung weiter zitiert.