Einblick in nasse Tiefen

Baden-Baden - Bis zum Lago Maggiore würde das Baden-Badener Wasserleitungsnetz reichen, wenn man alle Rohre aneinander legen würde - die Zuleitungen aus Quellstollen und Grundwasserwerk nicht mitgerechnet. Solche und mehr interessante Fakten und Einblicke rund um und in die Wasserversorgung erfuhren die Teilnehmer der Aktion

BT öffnet Türen.

Knapp 30 Leser bekamen am Mittwochabend von Peter Riedinger, Leiter der Wasserversorgung bei den Baden-Badener Stadtwerken, einen exklusiven Einblick ins Sandweierer Grundwasserwerk. Im Anschluss an eine Serie von BT und Stadtwerken, in der im Sommer die Wasserversorgung in mehreren Teilen ausführlich beleuchtet wurde, ging Riedinger auf wichtige Themen wie Härtegrade, Aufbereitung und auch Verunreinigungsprobleme - etwa durch PFC - ein. So erfuhren die Leser, dass die geplante Aufbereitungsanlage mittels Osmose die PFC-Schadstoffe aus dem Wasser isolieren kann. Allerdings geht dabei Trinkwasser verloren, denn aus 100 Litern PFC-verunreinigtem Wasser werden nur 80 Liter sauberes Trinkwasser gewonnen, 20 Liter bleiben als Konzentrat übrig, da der chemische Stoff PFC nicht abgebaut, sondern nur isoliert werden kann. Das Konzentrat wird Riedinger zufolge dann per Aktivkohlefilter gereinigt, der die meisten PFC-Bestandteile ausfiltert. Sie werden verbrannt. Der Rest könne unbedenklich in Gewässer zurückgeleitet werden - denn würde gar nichts gemacht, wäre genauso viel PFC im Sandbach, nur mit dem Umweg über den Menschen und die Abwässer. Kläranlagen könnten PFC nämlich nicht herausfiltern, so Riedinger.

Auch auf die bei den Stadtwerke-Kunden oft im Fokus stehende Härtethematik ging der Fachmann ein. Anders als das Quellwasser, das im Baden-Badener Stadtwald gewonnen wird und nur sehr kurze Zeit im Boden verbleibt, hat das Sandweierer Wasser einen sehr hohen Härtegrad von 15 bis 16. Die neue Enthärtungsanlage, die zusammen mit der PFC-Abfilteranlage im August 2018 in Betrieb gehen soll, wird das dauerhaft auf 8,5 bis 10 Grad absenken. Davon werden vor allem die Stadtteile Oos, Haueneberstein und Sandweier profitieren.

Im Anschluss an den Theorieteil, bei dem die Leser viele Fragen an Riedinger hatten, stand die praktische Anschauung auf dem Programm. Viel Wasser bekommt man in einem modernen Wasserwerk schon allein aus hygienischen Gründen nicht zu Gesicht, allenfalls kurz in den Aufbereitungsanlagen, beim Zulauf zum Wasserspeicher oder, wenn es ganz frisch aus dem Boden kommt, im sogenannten Horizontalfilterbrunnen. Er ist ein vier Meter breites Röhrenbauwerk, das 35Meter tief in den Boden reicht und von dem acht horizontale Stränge sternförmig in jede Richtung ins Erdreich verlaufen. Doch auch ohne Wasser vor Augen zeigten sich die Leser interessiert, besonders beim Thema Filteranlagen. Angetan hatten es einigen aber auch die alten Rohrleitungen und Pumpen, die in einem Nebenraum ausgestellt waren. Anhand ihrer konnte Riedinger auch mal ganz praktisch erklären, wie es zu den diversen Wasserrohrbrüchen im vergangenen Sommer in der Innenstadt kam.