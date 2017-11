Aumatt-Kunstrasenplatz ist bundesligatauglich

(red) - In der Fußball-Landesliga musste der zuletzt strauchelnde SV Bühlertal (Foto: toto) mit der 1:2-Heimniederlage gegen Vizemeister TuS Durbach einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Mit dem 2:1 gegen Schutterwald zog der VfB Bühl erstmals in dieser Saison am SVB vorbei. » - Mehr