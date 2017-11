Kunst-volles Päckchen für den guten Zweck Baden-Baden (xe) - Darf's ein bisschen mehr sein? Wer antwortet da nicht mit: Aber gerne! Und vor allem, wenn diese freundliche Nachfrage nicht an der Theke gestellt wird, sondern vom Museum Frieder Burda. Ja, es darf gerne ein bisschen mehr Kunst sein - für deutlich weniger Geld. Das ist die Idee, mit der das "Juwel im Park" (Frieder Burda über sein Museum) zum ersten Mal an der Spendenaktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" teilnimmt. Das 60. Jahr dieser Initiative, die Baden-Badenern in prekären Lebenssituationen zum heiligen Fest in besonderem Maße hilft, hat die Leitung des Museums wohl überzeugt, zum ersten Mal mitzumachen. So wurden also 60 Pakete geschnürt, die sowohl im Museum selbst als auch in der Baden-Badener BT-Geschäftsstelle zu haben sind. Und exakt 60Euro ist auch die Jahreskarte wert, die der Box beiliegt und zu kostenlosem Eintritt berechtigt, wann immer man Lust auf die schönen Künste hat. Zudem packt das Haus noch einen Architekturband dazu, den Liebhaber ebenso wie Laien schätzen dürften: Ein dekorativer Band, der die Geschichte der Entstehung des Hauses erzählt, mit vielen Details, Grundrissen, starken Fotostrecken und Essays und anderem sowohl vom Architekten Richard Meier als auch dem Hausherrn Frieder Burda selbst. Allein dieses Buch wäre schon ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ein kunstvolles Lesezeichen liegt dem Päckchen zudem bei und rundet die Spende ab. Denn die Einnahmen gehen wie immer voll an die BT-Wohltätigkeitsarbeit für Bedürftige in der Stadt. Und wer eben ein bisschen mehr Kunst für ein deutliches weniger an Barschaft haben will, kann sich auch noch freuen: Statt für die Einzel-Leistungen mehr als 85Euro zu bezahlen (der tatsächliche Wert des Pakets), dürfen die BT-Leser dieses schöne Portion Kunst für 35Euro erwerben. Dazu kommt noch ein Weihnachtsbonus: Führungen können die Besitzer der Jahreskarten ebenfalls umsonst genießen. Und sie werden zu allen Ausstellungseröffnungen in der Allee eingeladen sowie zu Veranstaltungen, die das Museum Frieder Burda organisiert. Der Direktor des Hauses, Henning Schaper, will durch die Initiative zeigen, wie sehr das Museum der Stadt und seinen Bürgern verbunden ist, und möchte gerne etwas geben, an dem die Spender ihre Freude haben. Er betont gegenüber dem BT, dass man gerade an einem so schönen Arbeitsplatz wie seinem und dem seiner Mitarbeiter in der noblen Lichtentaler Allee nicht erwartet, dass es an der Oos mehr Not zu lindern gilt, als man glaubt oder gar sieht. Und da es Weihnachtsfreude sein soll, die das kunst-volle Päckchen verbreitet, gilt die Sonderaktion bis 23. Dezember. Besonders schön ist, sowohl für das BT als auch für jene, denen die Spenden zukommen: Das Museum Frieder Burda bleibt der Aktion auch künftig treu. Direktor Henning Schaper hat für das kommende Jahr schon eine sehr attraktive Überraschung parat. Sie soll im Besonderen die Verbindung des Hauses mit der Kurstadt demonstrieren und wird sicher viele Liebhaber finden, doch mehr kann noch nicht verraten werden - es bedarf noch einiger Vorbereitungen für diese "Wundertüte". Für dieses Jahr jedenfalls gilt: Sowohl im Museum Frieder Burda selbst als auch natürlich wie gewohnt in der BT-Geschäftsstelle sind die Päckchen ab sofort für 35 Euro erhältlich.

