Auch "schmerzhafte Erfahrungen" erwartet

Baden-Baden - Das bevorstehende Aus für das 2015 mit vielen Erwartungen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn gestartete Fahrrad-Leihsystem "Call a bike" beschäftigte am Donnerstag den Betriebsausschuss. Stadtwerke-Chef Helmut Oehler übte in diesem Zusammenhang deutliche Kritik an der Bahn.

"Die Deutsche Bahn ist bis heute nicht auf unsere Vorschläge zur Verbesserung der Attraktivität des Systems eingegangen", klagte Oehler über die schwierige Kommunikation mit dem Partner. Die Stadtwerke hätten zwar viel für die Werbung getan, doch die Bahn habe sich an diesem Aufwand nicht beteiligt.

Zu einer Zuspitzung kam es dann, als die Baden-Badener von der Bahn forderten, zusätzlich 20 Elektrofahrräder (Pedelecs) anzubieten. Davon wollte aber der Partner nichts hören, da man solche Fahrräder gezielt für die Landeshauptstadt Stuttgart vorgesehen habe. Kurze Zeit später eskalierte das Verhältnis, als die Bahn verlangte, das "Call-a-bike"-Angebot an der Oos um 100 zusätzliche klassische Fahrräder zu vergrößern. Dies lehnten die Stadtwerke ab, was die Bahn so verärgerte, dass sie das gemeinsame Projekt schon zum Jahresende beenden wollte. Baden-Baden pochte aber auf Einhaltung des Vertrags, der bis Mai 2018 läuft.

Danach wollen die Stadtwerke die Fahrradvermietung in eigener Regie übernehmen und setzen dabei ausschließlich auf Pedelecs. Oehler ist überzeugt, dass solche Fahrräder aufgrund der topographischen Gegebenheiten im Stadtkreis gefragter sind als normale Räder. Wenn man die Vermietung in eigener Hand behalte, könne man auch den Ertrag kassieren, meinte er und verwies darauf, dass beim jetzigen Projekt die Bahn allein für die Vermietung kassiere.

Allerdings müssen die Stadtwerke dazu vorher erst einmal einiges investieren. Rund 68000 Euro werden fällig für vier Pedelec-Stationen mit kleinen Garagen. Für die Anschaffung von 20 Elektrofahrrädern ist mit 70000 Euro zu rechnen. Der Stadtwerke-Geschäftsführer erwartet allerdings auch einen Lernprozess, denn schließlich habe man einen Fahrrad-Verleih noch nie gemacht: "Da wird es auch schmerzhafte Erfahrungen geben", befürchtete er.

Auch Bürgermeister Alexander Uhlig rechnet damit, dass man Lehrgeld bezahlen müsse. Er zeigte sich aber optimistisch: "Wir bewegen Baden-Baden mit Bussen. Da werden wir es auch mit kleineren Gefährten schaffen."