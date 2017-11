Information und Debatte - nichtöffentlich

Sinzheim - Vor gut einem Jahr haben Naturschützer eine neue Variante für den Verkehrsanschluss des Baden-Airparks an die A5 als Alternative zur sogenannten Ostanbindung bei Halberstung ins Gespräch gebracht. Nun will sich dem Vernehmen nach auch der Sinzheimer Gemeinderat am kommenden Mittwoch, 29. November, mit dem Thema befassen - allerdings nichtöffentlich.

Bürgermeister Erik Ernst sagte dazu auf BT-Anfrage, dass dies der Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung am 20.September mehrheitlich so beschlossen habe.

Der Landesverband des Naturschutzbunds (NABU) setzt sich seit 2016 für die "Nordanbindung Plus mit Ortsumfahrung" Hügelsheims ein, die von den Hügelsheimer Ingenieuren Prof. Peter Jehle und Joachim Wald erarbeitet wurde. Diese sieht eine Anbindung an die Autobahn über die B500 und die L75 (ehemals B36) und eine Ortsumfahrung von Hügelsheim vor - inzwischen stark unterstützt von der Bürgerinitiative "Gegen die Ostanbindung" und der Bürgervereinigung Halberstung.

Die Autobahnanbindung des Baden-Airparks beschäftigt die Region seit der Konversion des Flughafens Söllingen 1996. Verschiedene Möglichkeiten wurden untersucht und verworfen, aktuell läuft ein Planfeststellungsverfahren für den Anschluss an die A5 beim Sinzheimer Ortsteil Halberstung und nördlich an Schiftung vorbei zum Airpark. Gesamtkosten: rund 21Millionen Euro, wobei die Kosten für den Ausgleich der Eingriffe in die Natur ähnlich hoch zu Buche schlagen werden wie jene für den Straßenbau.

Am 20.September sei im Gemeinderat diskutiert worden, ob man sich die neue Variante von den beiden Ingenieuren einmal vorstellen lassen wolle - in einer nichtöffentlichen Sitzung. Das teilte Bürgermeister Erik Ernst weiter mit. Das sei dann mehrheitlich, auch mit Stimmen der Grünen, so beschlossen worden. Erst Wochen später sei der Antrag der Grünen-Fraktion auf eine öffentliche Beratung dieses Themas bei der Verwaltung eingegangen. Angesichts des Mehrheitsbeschlusses sei dieser aber nicht mehr zu entscheiden gewesen, so das Gemeindeoberhaupt. Grünen-Fraktionschef Matthias Schmälzle sagte dazu gestern auf BT-Anfrage, dass die Grünen teilweise für eine nichtöffentliche Behandlung gestimmt hätten, weil Hügelsheim damals noch nicht öffentlich Stellung bezogen hatte und man der Gemeinde nicht habe vorgreifen wollen. Das habe sich aber in der Zwischenzeit geändert, so Schmälzle.

Das Gremium wolle sich ein "Meinungsbild verschaffen" und Peter Jehle und Joachim Wald persönlich kennenlernen, erklärte Bürgermeister Ernst weiter. Alle Informationen haben man "bisher nur aus der Zeitung" erfahren. "Es solle ein "offenes Auseinandersetzen mit dieser Variante" ermöglicht werden, so Ernst. In derselben Sitzung sei beschlossen worden, einen Arbeitskreis diesbezüglich zu gründen, in dem je ein Mitglied der im Rat sitzenden Fraktionen vertreten sein soll. Noch hat der Arbeitskreis laut Bürgermeister Ernst aber nicht getagt. Man wolle erst die Vorstellung der "Nordanbindung Plus" abwarten. Wenn es zeitlich klappt, solle das erste Treffen noch im Dezember stattfinden. Der Arbeitskreis soll mithelfen, die Argumente für oder wider eine Variante zu erarbeiten. Beratung und Beschlussfassung im Rat sollen dann öffentlich stattfinden.

Der NABU stellt bezüglich der Ostanbindung fest, dass es die "ökologisch verheerendste Variante" sei. Dessen Landesverband hat bereits zu verstehen gegeben, dass er gegen die dafür erforderlichen massiven Eingriffe in den sogenannten Schiftunger Bruch juristisch vorgehen werde. Es würden hierbei mehrfach geschützte Gebiete durchschnitten.

Kritiker monieren zudem, dass es in Hügelsheim trotz einer Ostanbindung zu keiner nachhaltigen Verkehrsentlastung kommen werde. Momentan quälten sind werktags rund 16000 Fahrzeuge täglich durch den Ort. Denn der Verkehr aus Westen wie Frankreich und Rheinland-Pfalz führe dann trotzdem nach wie vor durchs Spargeldorf. Im Fall der "Nordanbindung Plus" ist abgesehen von einem wohl ohnehin vom Bund geplanten vierspurigen Ausbau der B 500 Richtung Frankreich nach Abzweig auf die L75 eine komplette Ortsumfahrung Hügelsheims geplant.

Um eine Zerschneidung des südlichen Dorfendes und der Hardtwaldsiedlung zu vermeiden, soll die Straße an bestimmten Stellen in Trogbauweise, als Galerie (auch tiefergelegt) oder Tunnel gebaut werden, der dann überfahren werden kann.

