60. BT-Aktion so nötig wie 1958

Baden-Baden - Für einen Moment kommt die Sonne durch und erleuchtet das Rotenbachtal. Spaziergänger atmen auf, blinzeln lächelnd ins Licht. Erleichterung an einem grauen Novembertag. Fotografin Monika Zeindler-Efler hat den Moment eingefangen. Der Sonnenstrahl gleicht der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude": Auch sie setzt ein warmes Lichtsignal in kalter, dunkler Zeit. Heuer geht sie in die 60. Runde.

Als die Aktion 1958 erstmals stattfand, verteilten BT-Redakteure eigenhändig Lebensmittelpakete an Bedürftige. Beim Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz gab es den legendären Glühweinstand, an dem das heiße Getränk von BT-Mitarbeitern für den guten Zweck verkauft wurde. Heute arbeitet der kleine Verein, in dem sich nach wie vor BT-Angehörige engagieren, mit sechs Hilfsorganisationen zusammen: Caritas, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Moppäd, Kinder- und Jugendheim und der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) helfen dabei, das gespendete Geld dort zu verteilen, wo die Not in Baden-Baden am größten ist.

Wie schlimm die Lage ist, wissen die Verantwortlichen aus ihrer täglichen Arbeit. "Ich habe den Eindruck, dass der Staat dafür sorgt, dass die Leute überleben. Leben ist so aber nicht möglich", sagt Christian Frisch, der für den Caritasverband das Obdachlosenasyl leitet. Otto Tepper, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, stößt ein bitteres Lachen aus, und sagt: "Ja, uns geht die Arbeit wirklich nicht aus." Dann berichtet er von elf Monaten Wartezeit auf einen Termin bei der Schuldnerberatung. Christine Kögel vom SkF erzählt von einer fünfköpfigen Familie, die in einer schimmeligen Zwei-Zimmer-Wohnung haust. "Das ist den Vermietern egal - die sind denen ausgeliefert", sagt sie.

Hier setzt das Geld aus der BT-Aktion an. Bei Familien, bei denen am Ende des Geldes regelmäßig noch ein Stück Monat übrig ist, bei Senioren, die nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung zahlen sollen, bei Alleinerziehenden, die nichts übrig haben für ein Geschenk, bei Obdachlosen, die sich zu Heiligabend besonders einsam fühlen. Heute wie 1958 kommt jeder gespendete Cent ohne Abzug bei Bedürftigen an, denn das BT trägt Organisations- und Verwaltungskosten. Und heute wie damals geht es darum, ein Leuchtzeichen zu setzen, wie die Sonne im Rotenbachtal, und den Bedürftigen in Baden-Baden zu signalisieren: Ihr seid nicht alleine mit Eurer Not.

Liebe BT-Leser, spenden Sie und helfen Sie uns, ein Licht anzuzünden in dunkler Zeit! Wir sind überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr wieder auf Sie zählen können, und danken Ihnen jetzt schon dafür.