Energiepflanze kann auch PFC herausholen Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Durchwachsene Silphie ist eine Energiepflanze, die auch eine interessante Nutzungsalternative für PFC-belastete Flächen auf Baden-Badener Gemarkung bieten könnte. Darüber wurde der Betriebsausschuss in seiner jüngsten Sitzung informiert. Zu Gast in der Sitzung war der Landwirt Ralf Brodmann aus Ostrach im südlichen Württemberg, der bereits seit zehn Jahren mit der Durchwachsenen Silphie experimentiert und viele Erfahrungen gesammelt hat. Was er über eine offensichtlich recht erstaunliche Pflanze berichtete, stieß bei den Stadträten auf sichtlich großes Interesse. Die Durchwachsene Silphie ist eine eigentlich aus Nordamerika stammende Pflanze mit gelben Blüten, die inzwischen fast in ganz Deutschland auch großflächig angebaut wird. Sie ist in ihrem Nutzen sehr vielfältig, wobei vor allem die Verwendung als Energiepflanze im Mittelpunkt steht. Mit einer Wuchshöhe von bis zu drei Metern liefert die Pflanze jede Menge Biomasse, was eine hohe Biogasausbeute ermöglicht. Sie lässt sich aussäen, kann aber im ersten Jahr noch nicht geerntet werden. Dies sei natürlich aus wirtschaftlicher Hinsicht ein Problem, berichtete Brodmann, doch man habe dafür eine Lösung gefunden. So lasse man die Energiepflanze zunächst zusammen mit Mais wachsen, so ergebe ein Silphie-Feld auch im ersten Jahr einen Ertrag. Doch es gibt bei diesem Gewächs noch andere positive Merkmale, darauf wies Brodmann nachdrücklich hin. So könne sie auch als Futter- und Heilpflanze Verwendung finden. Durch ihre Blühzeit von Juli bis September sei sie für Insekten sehr interessant. Besonders Bienen liefere sie Nektar und Pollen. Auf diese Weise könne auch das Bienensterben bekämpft werden, meinte Brodmann. Das ausgeprägte Wurzelwerk der Silphie reicht bis zu zwei Meter tief in den Untergrund. Damit sorge sie nicht nur für mehr Bodenleben als bei einem normalen Acker, sondern auch für einen aktiven Humusaufbau. Eine weitere Eigenschaft der Pflanze hat sie in jüngster Zeit ganz besonders ins Blickfeld des Interesses gerückt: Die Durchwachsene Silphie ist in der Lage, das schädliche PFC aufzunehmen und somit für eine gewisse Säuberung des Untergrunds zu sorgen. Allerdings, so Brodmann, könne man zurzeit nicht sagen, wie lange ein Silphie-Feld brauche, um den Boden völlig von PFC zu befreien, da ja auch nicht bekannt sei, wie viel hiervon noch nachkomme. Die Silphie, die hinsichtlich ihrer PFC-Wirkung momentan auf Versuchsfeldern (so in Hügelsheim) getestet wird (wir berichteten), könnte nach Ansicht von Stadtwerke-Chef Helmut Oehler ein wichtiger Ansatzpunkt in der Diskussion darüber sein, was man mit PFC-belasteten Flächen außer der Installierung von Photovoltaik-Anlagen noch anfangen könne. Hier sei die Pflanze möglicherweise eine Alternative. "Wir werden das Thema weiterverfolgen", betonte Oehler. Bürgermeister Alexander Uhlig sagte in der Sitzung, dass die Durchwachsene Silphie für Baden-Baden vor allem dann interessant sein könne, wenn die Realisierung einer Photovoltaikanlage aufgrund von Vorschriften und Auflagen nicht funktioniere. Stadtrat Günter Seifermann (Grüne) wies auf einen speziellen Aspekt hin. Seine Fraktion wünsche ja bekanntlich eine Nutzung von Biogas beim Antrieb der BBL-Busse. Da könne man doch die Silphie bei der Herstellung verwenden. Eine Frage konnte allerdings auch der Experte Ralf Brodmann nicht beantworten: Wenn die Bienen bei dieser Pflanze eifrig naschen, kommt dann das PFC auch in ihren Honig?

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben