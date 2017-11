130 Mieter feiern ihren Einzug "Am Wörthböschel"

Neben Vertretern der GSE und der Politik waren auch der katholische Pfarrer Michael Zimmer und seine protestantische Kollegin aus der Friedensgemeinde, Bettina Roller, gekommen. Nachdem das Quartett des Musikvereins Baden-Oos die Anwesenden mit Klängen aus der 9. Symphonie Beethovens ("Freude schöner Götterfunken") begrüßt hatte, betonte GSE-Geschäftsführer Markus Börsig, es sei ihm wichtig, dass die Bewohner sich hier wohlfühlten.

OB Margret Mergen zeigte sich sichtlich froh und erklärte, heute werde die erste Ernte der wohnungspolitischen Bemühungen der Stadt eingefahren. Vor etwa drei Jahren habe man den Samen ausgestreut und ein Wohnungsbauprogramm aufgelegt, da die Kurstadt bis zum Jahr 2030 etwa 2500 zusätzliche Wohnungen benötige. Unter anderem auch deshalb, weil immer mehr Menschen alleine lebten. Sie freue sich über die ebenso hellen wie freundlichen Wohnungen.

GSE-Geschäftsführer Alexander Wieland beglückwünschte die Bewohner ebenfalls zu ihren neuen Unterkünften. Er hoffe, dass sie in Zukunft mehr miteinander verbinde als die Hausnummer, betonte er mit Blick auf neueste Studien, die in der Gesellschaft "psychosoziale Ungebundenheitstendenzen" ausgemacht haben wollen. An den Wohnungen sollte das Zusammenleben der Mieter jedenfalls nicht scheitern. Sie entsprechen dem neusten technischen Stand, und jede hat einen Balkon. So wurden auf der über 6000 Quadratmeter großen Grundfläche in der Wörthstraße vier mehrgeschossige Wohngebäude errichtet, die etwa 5000 Quadratmeter Wohnfläche bieten. Unter dem "Tausendfüßler", wurden auf weiteren 2000 Quadratmetern Pkw-Stellplätze geschaffen. In den vier unterschiedlich hohen Gebäuden gibt es 78 Wohnungen mit einer Größe von 35 bis 90 Quadratmetern. Alle verfügen über eine Fußbodenheizung, Photovoltaikanlagen auf den Dächern liefern einen großen Teil des benötigten Stroms. Eine Herausforderung für das Architekturbüro Kühnl & Schmidt bestand darin, so zu bauen, dass der Verkehrslärm der B500 durch die Gebäude nicht verstärkt wird. Im Außengelände wurden mit vielen Bäumen, Sträuchern und Büschen Spielbereiche im Grünen geschaffen. Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar, vier sind außerdem rollstuhlgerecht ausgestattet.

Pfarrer Michael Zimmer und Pastorin Bettina Roller entzündeten ein Kerzenlicht und sprachen Segensworte.