Live-Musik lockt zu "Kunst und Genuss" in die Weststadt

(co) - Die lange Nacht der Kunst und Genüsse in der Weststadt fiel am Freitagabend nicht wirklich dem strömenden Regen zum Opfer. Etliche Besucher trotzten dem Wetter und ließen sich nicht nur blicken, sondern verbrachten vergnügte Stunden, insbesondere in den Live-Musik-Bereichen.

In den beteiligten Geschäften, die sich für einen attraktiven Vorweihnachtsabendbummel einiges hatten einfallen lassen, wurde gestöbert, Leckeres verkostet oder Einkäufe rund um die Weihnachtsdekoration getätigt. Dicht gedrängt standen die Besucher in und vor der Kaffee- und Espressomanufaktur, in der Live-Musik für Stimmung sorgte. Eine größere Menschentraube fand sich schon am frühen Abend auf dem Parkplatz von Margots Paradies ein, bei dem Lokalmatador Sebastian Dracu mit seinem Drummer Leon Huber ein feines Akustikkonzert gab und dabei seine neuesten Songs vorstellte. Beide wurden mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnet, Dracu 2015 als bester Gitarrist, sein Schlagzeuger ein Jahr später. Dracu lebt mittlerweile in Paderborn, wo er populäre Musik und Medien studiert.

Zwangsläufig hat er deshalb seine Band nur selten um sich, was ihn jedoch beflügelt hat, sich aus der gemütlichen Komfortzone herauszubewegen und mit neuer Gitarre ein feines Akustik-Soloprogramm zu entwickeln. Er hat seither sein Netzwerk enorm vergrößert und baut seine künstlerischen Kontakte bis nach Kanada und England permanent aus. Dracu trat inzwischen schon mehrfach sehr erfolgreich mit Jam-Bands auf, sei das in Berlin, Frankfurt oder Hannover, die den Saal zum Rocken brachten. Auch stand er bereits für namhafte Bands als Supporting Act auf der Bühne, was seiner musikalischen Karriere weiteren Auftrieb gab.

Sein Genre ist nach wie vor Rock, Bluesrock und Rock'n'Roll, doch er ist härter geworden, seine "dreckige Stimme" gibt den starken Unterbau, erzählt er im BT-Gespräch. Folgerichtig kommt seine neue Scheibe "Down and dirty", vorerst nur als Free Downloads, als "roher, nackter Urschlamm" daher. Er sieht sie als Essenz seiner musikalischen Entwicklung, wobei er besonderen Wert auf seine "brutale Ehrlichkeit" legt. Er will nichts Angepasstes machen, was sich gut vermarkten lässt, selbst wenn Angebote dafür bereits vorlagen. Seine individuelle Marke ist ihm wichtiger, und die kommt heute ohne gefühlvolle Balladen daher. Er will seine Songs auch nicht Millionen Mal im Radio hören. Sebastian Dracus Zuhörer sollen reflektieren wie etwa die "Rainy Days", wofür gerade ein Video produziert wird. Der Künstler hat noch große Pläne. In nicht allzu ferner Zukunft will er den Sprung über den Ärmelkanal wagen und in England musikalisch Fuß fassen, wo ihn schon etliche musikalische Freunde erwarten.