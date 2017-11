Popkonzert, Show und Gala vom Feinsten



Von Christina Nickweiler Sinzheim - Mehr als 215junge Sänger, eine dreiteilige Bühne, Live-Musik und rund Tausend Besucher - unter dem Überbegriff "Next Generation" haben die Organisatoren des Männergesangvereins (MGV) Kartung ein Popkonzert der Superlative auf die Beine gestellt. Für die Großveranstaltung mit der enormen Besucheranzahl mussten die Organisatoren in den Westflügel der Fremersberghalle ausweichen, in dem sonst Hallenhandballspiele stattfinden. Dort erwartete das Publikum eine zirka 30Meter breite, dreiteilige Bühne, ausgestattet mit allen technischen Finessen, die den mehr als dreistündigen Hörgenuss zusätzlich visuell unterstreichen sollte. Eine siebenköpfige Musikband - allesamt Profimusiker - sorgte für eine unverwechselbare Live-Atmosphäre. Alleine für die Bühnenshow zeichneten zwei Choreografinnen verantwortlich. Das Konzept hinter dem "Next-Generation"-Projekt offenbarte sich für das Publikum wie folgt: populäre Songs mehrstimmig vorgetragen in Chorversionen und begleitend zu verschiedenen Gesangssolisten. Und die Darbietungen sollten als multimediale Bühnenshow inszeniert werden. Mit dieser Art von Gesangsspektakel gewann der Ideengeber und musikalische Leiter, Michael Anarp, bereits 2013 großen Zuspruch. Die Show erfuhr 2015 in der Badener Halle in Rastatt eine Neuauflage, und mit dem Ausmaß und der Güte des nun aufgeführten Programmspektakels dürften die Interpreten von "Next-Generation" künftig locker größere Konzertbühnen füllen. Um das erstaunliche Stimmenpotenzial zu heben, vereint "Next-Generation" insgesamt sieben Kinder-, Schul- und Jugendchöre aus Kartung, Rheinmünster, Ottersdorf und Wintersdorf. Im Bewusstsein über die Strahlkraft auf die gesamte mittelbadische Region sowie die Sogwirkung auf den gesanglichen Nachwuchs wird die kostenintensive Veranstaltung vom Mittelbadischen Sängerkreis unterstützt. Seit Mitte 2016 bereiteten sich die jungen Interpreten mit mehr als 25 Songs auf den Konzertabend vor. Während dieser Zeit taten sich einige junge Gesangstalente hervor, die zusätzlich von einer professionellen Stimmentrainerin auf ihren Auftritt am Samstagabend vorbereitet worden waren. Die mehr als zwei Dutzend jungen Solo-Interpreten durften sich mit einem glamourös inszenierten Auftritt den Wunsch erfüllen, eine Episode lang - mal mit schickem, mal mit lässigem Outfit - als "Star" auf der Bühne gefeiert zu werden. Andere wirkten singend in Showtanzgruppen mit wie etwa einer Boy-Group. Beeindruckend war auch eine Formation, bei der die Künstler begleitend zur Gesangssolistin in Ganzkörperhüllen verschiedene Figuren darstellten. Geschickt wurden die einzelnen Sängerinnen und Sänger in den Chören auf große Leinenwände projiziert, so dass jeder mehrmals die Chance bekam, via Filmsequenz überdimensioniert dargestellt zu werden. Durch nahtlose Übergänge von einem Beitrag zum nächsten gestaltete sich das Programm kurzweilig und temporeich. Die jungen Leute präsentierten die Lieder poppig, vital und mit einer unwiderstehlich ansteckenden Rhythmik.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben