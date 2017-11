Nur wenige Flächen für Photovoltaik-Anlagen

Rastatt



Brand in Mehrfamilienhaus Rastatt (red) - Das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rastatter Niederwaldstraße ist am Montagvormittag komplett ausgebrannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt. Der Schaden dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rastatter Niederwaldstraße ist am Montagvormittag komplett ausgebrannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt. Der Schaden dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen (Foto: fuv). » - Mehr