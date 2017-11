Ein Nest für menschliche Zugvögel

Baden-Baden - Nach mehr als 15 Jahren Verfall und Ruhe herrscht seit einigen Tagen Betriebsamkeit im Gebäude der ehemaligen Weinstube "Zum Nest" im Herzen der Kurstadt. Die Arbeiten für den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes haben begonnen. Bis Ende 2018 soll nun in der Rettigstraße ein Nest für menschliche Zugvögel entstehen, die einmalig für eine begrenzte Zeit oder immer wieder mal in der Kurstadt zu Gast sind.

Auf insgesamt 635 Quadratmetern Wohnfläche planen der Acherner Architekt Franz Wilhelm und sein Sohn Christian 14 individuell möblierte und barrierefreie Mietwohnungen auf vier Etagen. "Wir werden kleine Wohnungen einrichten mit jeweils einem oder zwei Zimmern, Küche und Bad", sagt der 71-Jährige, der das Projekt als letzte große Aufgabe seiner Berufslaufbahn versteht. Die kleinste Wohnung wird eine Fläche von 26 Quadratmetern haben, die größte eine von 45 Quadratmetern. Natürlich werde auch ein Lift eingebaut - Stellplätze für ihre Autos könnten die Mieter in der benachbarten Tiefgarage des Hotels am Sophienpark anmieten.

Die potenziellen Mieter: Baden-Baden-Besucher, die entweder eine fest begrenzte Zeit in der Kurstadt verbringen müssen, eventuell aus beruflichen Gründen. Und Fans der Kurstadt, die immer wieder mal an der Oos einen Aufenthalt einlegen und dafür nicht in einer Ferienwohnung oder in einem Hotel wohnen, sondern ein festes "Nest" in der Innenstadt zur Verfügung haben wollen. Sie können künftig jeweils kurzfristige Mietverträge mit den Wilhelms abschließen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die gestern bei einem Vorort-Termin das seit Jahren leerstehende Gebäude besichtigte, denkt dabei an Stammbesucher im Festspielhaus, die "immer wieder in Baden-Baden zu Gast sind und in der Stadt ein bisschen mehr heimisch werden wollen". Die Lage des Gebäudes sei dafür geradezu ideal. Man sei mitten in der Stadt, könne alles zu Fuß erledigen. Und bei Bedarf könne man auch den Service des benachbarten Hotels am Sophienpark in Anspruch nehmen, sagt Wilhelm, dem die Herberge in der Sophienstraße ebenso seit dem Jahr 2000 gehört wie die alte Weinstube in der Rettigstraße.

Die Wilhelms rechnen mit Baukosten zwischen 1,6 und 1,8 Millionen Euro für das Projekt. Die Umgestaltung sei streng mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen worden. Bis zum Schluss gab es Untersuchungen darüber, wie die Fassade im Originalzustand eingefärbt war. Das derzeit hinter dem Gerüst vorherrschende Graugrün ist nicht die Originalfarbe. Das Ergebnis der Analyse der Denkmalschützer ist auf dem Plan festgehalten: viele weiße Flächen, ein wenig Hellgrau und ein orangefarbener Sockel sowie braune Fensterrahmen. So soll das Gebäude auch künftig wieder aussehen, sagt Wilhelm.

Bis dahin ist jedoch noch eine ganze Menge zu tun. Der erste große Brocken: Aufräumen. Vandalen haben in den vergangenen Jahren im Gebäude ganze Arbeit geleistet und alles kurz und klein geschlagen. Es wird noch einige Tage dauern, bis alle Räume zugänglich sind und das "Nest" dann endgültig gebaut werden kann.