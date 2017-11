Stadt prüft Anwohnerparken in Weststadt

Baden-Baden - Die Stadtverwaltung prüft, ob in verschiedenen Straßen in der Weststadt Anwohnerparkzonen eingerichtet werden können. Das sagte Bürgermeister Alexander Uhlig gestern im Gemeinderat. Die Parksituation in der Weststadt sei sehr schwierig, räumte er ein.

Diskutiert wurde über das Thema, zu dem in den vergangenen Tagen auch viele Leserzuschriften an die BT-Lokalredaktion geschickt wurden, weil es im Gemeinderat um das endgültige Votum zu den Erweiterungsplänen der Firma Arvato ging. Wie berichtet, will das Unternehmen an seinem Sitz in der Rheinstraße mittelfristig 400 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Gremium befürwortete die Pläne des Unternehmens mit deutlicher Mehrheit. Allerdings waren sich die Fraktionen einig, dass die Parksituation im Umfeld der Firma verbessert werden muss.

Die Freien Wähler (FW) und die Freien Bürger (FBB) gingen sogar so weit, die Erweiterung abzulehnen. Man könne erst Ja sagen, wenn die Parkplatzprobleme gelöst seien, sagte Heinz Gehri (FW). "Die Firma muss das Parken gemeinsam mit den betroffenen Bürgern planen", forderte Martin Ernst (FBB). Er kritisierte, dass Arvato-Mitarbeiter für die Nutzung des firmeneigenen Parkhauses offenbar 35 Euro im Monat zahlen müssen. "Diesen Betrag sparen sich einige", meinte er.

Warnende Stimmen kamen von CDU und SPD. Man dürfe jetzt "keine negativen Signale in Richtung Arvato" senden, sagte Klaus Bloedt-Werner (CDU). Es sei "unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die Firma in Baden-Baden zu halten". Und Werner Schmoll (SPD) meinte: "Ich halte es nicht für richtig, für die Parkprobleme in der Weststadt nur die Firma Arvato verantwortlich zu machen." Auch die dort ansässigen Behörden und kleineren Firmen seien teilweise ohne eigenen Parkplatz. CDU und SPD beantragten, ein Parkkonzept zu erarbeiten.

FDP-Stadtrat Hans Schindler bewertete die Arvato-Pläne als durchweg positiv. "Wenn die Parkplatzsituation unser einziges Problem damit ist, dann ist doch alles gut", sagte er. Für die Grünen begrüßte Sabine Iding-Dihlmann die Arvato-Pläne ebenfalls. Aber auch ihre Fraktion forderte, die Verwaltung müsse sich über die Parksituation in der Weststadt Gedanken machen.

Uhlig: Arvato baut mehr Parkplätze als gefordert

"Arvato baut bei der Erweiterung mehr Parkplätze als baurechtlich gefordert sind", sagte Bürgermeister Uhlig und spielte auf die in der Briegelackerstraße geplante Parkgarage an, in der 190 Autos Platz finden. "Das ist eine freiwillige Leistung von Infoscore, weil die Firma das Parkplatzproblem erkannt hat", meinte er. Allerdings räumte er ein, dass es in Alemannen-, Franken- und Schwarzwaldstraße Probleme gebe. "Ich habe heute die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob in diesen Bereichen eine Anwohnerparkregelung möglich wäre", sagte Uhlig.

Auch OB Margret Mergen betonte, die Verwaltung habe ein Augenmerk auf das Thema. Als Lösung deutete sie an, dass über eine Aufstockung der bestehenden Tiefgarage bei den Gerichtsgebäuden nachgedacht werden könnte. Allerdings gehöre das Parkhaus dem Land, und dort habe man abgelehnt, die Garage zu erweitern. "Hier müsste die Stadt selbst als Bauherr auftreten - auf einem Gebäude des Landes." Das sei nicht ganz unkompliziert, sagte Mergen.