186 Jugendliche beweisen großes Können

Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - 186 Nachwuchskräfte aus den Blasmusikbezirken Baden-Baden, Hardt, Murgtal und Yburg konnten sich am Sonntagnachmittag im Rahmen eines Festaktes im Bénazetsaal des Kurhauses Baden-Baden über den Erhalt ihres Jungmusiker-Leistungs-Abzeichens (JLMA) in Bronze, Silber und Gold freuen. Übergeben wurden die Auszeichnungen von Tobias Wald, Präsident des Blasmusikverbands Mittelbaden, Vertretern der Bezirke und Alfons Ruf. Insgesamt stellten sich den musikalischen Herausforderungen in den vergangenen Monaten rund 203 Kinder und Jugendliche. Die Prüfung selbst habe ihre Wertigkeit darin, dass hohe Anforderungen gestellt würden, betonte Präsident Tobias Wald. Auch riet er den jungen Musikern, die die erforderliche Punktzahl nicht erreicht haben, sich zur nächsten Prüfung im Frühjahr anzumelden. Ebenso dankte der Präsident dem Organisationsteam Svenja Walter, Tanja Riedinger, Nicole Hürst und Franz Bernhard. Für die wunderbare und unterhaltsame musikalische Umrahmung der Feier sorgte der Musikverein Stadtkapelle Kuppenheim, den Stab führte die engagierte Dirigentin Monika Gutmann. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Heinrich Gutmann den Musikernachwuchs für das JLMA in Gold vorbereitet. Sie haben somit einen großen Anteil am guten Prüfungsergebnis, führte Wald dazu aus. Zudem bedankte sich Wald bei den 40 Prüfern, die die JLMA-Prüfungen am 4.November in Sinzheim abgenommen haben. Auch Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen überbrachte Glückwünsche. Das Abzeichen in Bronze wurde von 134 Musikern absolviert. Die Silber-Prüfungen bestanden 46 Mädchen und Jungen. 14 Jungmusiker stellten sich den Herausforderungen für das JLMA in Gold. Das JLMA in Bronze wurde im Bezirk Baden-Baden vergeben an: Silas Bäuerle, Anna -Tabea Braxmeier, Lisa Gurewitsch (alle MV Baden-Lichtental), Carolina Jünger, Sina Lang (beide MV "Harmonie" Baden-Oos), Sebastian Lang (MV "Harmonie" Balg), Jule Fauth, Niklas Maier, Nora-Marie Neumann, Samuel Ogait (alle Musikkapelle Geroldsau), Annelie Reiß (MV Haueneberstein), Elena Hartmann, Luisa Höll, Lara Obrecht (alle MV Neuweier), Lena Herr (MV Sandweier), Nina Burkart, Isabel Seebacher (MV Steinbach - Stadtkapelle) und Philipp Haarer (MV Varnhalt). Bronze im Bezirk Yburg erhielten: Felix Jahn (MV "Harmonie" Balzhofen), Natalie Seifried (Stadtkapelle Bühl), Jan Borowski, Timo Grethel, Luis Lang, Mareike Mürb (alle MV Bühlertal), Nele Schöffel (MV Hügelsheim), Lena Doll, Paula Schettler, Leonie Schindel, Janek Seifried, Victoria Wendenburg (alle MV Kappelwindeck), Emelie Fritz, Joshua Betzing, Lena Burkard, Alisia und Tobias Fraß, Laura Götz, Leonie Kautz, Dina Kleis, Emilia Kraus, Ravenna Ruschmann, Sven Strohmeier, Sofia Zimmer, Jana Zimpfer (alle Trachtenkapelle Lichtenau), Jule Graß, Jannis Huber, Janina Küstner (alle MV Trachtenkapelle Moos), Raphael Hettler (Oberbrucher Dorfmusikanten), Enrico Reith, Lukas Zoller (Org. Himbeer-Musikanten Unzhurst), Angela Höß, Anton Kist, Samira Kopf, Simon Metzinger, Annabell und Josef Steuerer, Arda und Eray Tuncay (alle Org. Burg-Windeck-Musikanten Ottersweier), Jakob Friedmann, Julian Götz, Dominik Knörr, Ezgi Kunduru, Joshua Lasch (alle MV Schwarzach), Karoline Hauter, Alina und Annika Urnauer, Mia Wiesehöfer (alle MV Sinzheim) und Leander Müller (MV Stollhofen). Bronze im Bezirk Hardt bekamen: Katja Fütterer, Helen Hertweck, Franziska Kopka, Chiara Kühn, Inga Liebenstein, Maja Petri, Anna-Alina Tschan (alle MV Au am Rhein), Simon Arnitz (MV Elchesheim-Illingen), Anja Mayr, David Stephan (beide MV Muggensturm), Florian Kölmel, Mona Kühn, Valeria Schneider (alle MV Ötigheim), Tabea Groß, Florian Hotze, Andreas Maier, Merle Pomnitz, Max Warlich (alle MV Otterdorf), Julia Dreher (MV "Harmonie" Plittersdorf), Michaela Engelmann, Karolin Jakob, Saskia Schühle, Roman Wolf (alle Stadtkapelle Rastatt), Leoni Grünbacher (MV Steinmauern), Melvin Menzel, Mia Reichel (beide MV Waldprechtsweier), Sofia Maier (MV Wintersdorf) und Levin Yildirim (MV "Harmonie" Würmersheim). Im Bereich Murgtal erhielten Bronze: Sarah Weinmann (MV Bermersbach), Jannes Damm, Hannah Reiß (beide MV Bischweier), Matja Knezic (MV Stadtkapelle Gaggenau), Ben Fugger, Lara Lukas (beide Stadtkapelle Gernsbach), Alessio De Simone (MV Hilpertsau), Gianluca Bevaqua, Emily Karcher, Nicki Lott, Moritz Sänger, Marvin Schneider (alle Musikverein und Blasorchester Hörden), Paul Batz (Stadtkapelle Kuppenheim), Aaron Wunsch (MV Lautenbach), Tillmann Knoerzer (MV "Eichelberg" Oberweier), Rune Götsch (MV "Harmonie" Ottenau), Liana Knapp, Jakob Sieb (beide MV "Orgelfels" Reichental), Philipp Fischer, Erik Tischler (beide MV Bad Rotenfels), Noah Fritz, Joshua Vettel (beide MV Selbach), Julia Dieterle, Larissa Huck, Sven Miles und Luis Roth (alle MV Weisenbach). Über Silber im Bezirk Baden-Baden durften sich freuen: Hanna Mörmann (MV Baden-Lichtental), Teresa Jung, Denise Mörmann (MV Neuweier) und Julian Baader (MV Steinbach Stadtkapelle). Silber im Bereich Yburg bekamen: Andreas Haunß, Lara Fischer (beide MV "Harmonie" Balzhofen), Sonja Frietsch, Martin Niehaus (beide MV Bühlertal), Jonathan Brass, Luisa-Marie Sprecher (beide MV Eisental), Tamara Steinhof, Adrian Werner (beide MV Hügelsheim), Leonie Bernhard, Lena Doll, Sophie Jeuck, Benjamin Nasdala (alle MV Kappelwindeck), Franziska Frass, Jonas Frietsch, Philipp Haag, Stephan Haas (alle Trachtenkapelle Lichtenau), Celina Schaaf (MV-Trachtenkapelle Moos), Hanna Reith (Oberbrucher Dorfmusikanten), Marie-Louise Rettig (Org. Burg-Windeck-Musikanten Ottersweier), Fabio Gessert (MV Schwarzach), Frank-Ramon Lutz, Sarah Schmidt (beide MV Sinzheim), Sandro Friedmann, Frederik Starke (beide MV Stollhofen), Selina Ernst und Jannik Hensel (MV Winden). Silber im Bezirk Hardt gab es für: Christian Beitzinger (MV Niederbühl), Silvia Maier (MV Ottersdorf), Lea Kremer (Stadtkapelle Rastatt), Julia Birnbaum (MV Waldprechtsweier) und Florian Fritz (MV "Harmonie" Würmersheim). Silber im Murgtal ging an: Majella-Marie Hürst, Leon Kalmbacher (beide MV Bermersbach), Greta Föry, Lisa Maria Rost (beide MV Bischweier), Ina Fritz (MV Forbach), Anna und Simon Ludwig (beide MV Stadtkapelle Gaggenau), Svenja Mungenast (MV "Freundenklänge" Gausbach), Sarah Geiger (MV Hilpertsau), Sophie Bauer (MV "Harmonie" Langenbrand), Mark Bernecker (MV "Harmonie" Ottenau) und Jana Dieterle (MV Weisenbach). Die Goldprüfung aus dem Bezirk Hardt hat Johannes Bitterwolf (MV Elchesheim-Illingen) bestanden. Im Bereich Murgtal gehören zu den Besten: Simone Schlett, Kilian Schuster, Benjamin Sowa (alle MV Stadtkapelle Kuppenheim), Kathrin Finkbeiner und Lara Moritz (beide MV Sulzbach). Im Bezirk Yburg waren erfolgreich: Sarina Schmidt (MV Altschweier), Miklas Faller (MV Bühlertal), Jessica Schultheiß, Jonas Seidl (beide Kappelwindeck Musikanten), Jan Schmidt, Elisa Zimpfer (beide Trachtenkapelle Lichtenau), Hendrik Faust (Trachtenkapelle Moos) und Sophia Kraft (Oberbrucher Dorfmusikanten).

