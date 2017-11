Nur wenige geeignete Flächen für Photovoltaik-Anlagen

Nürnberg



Große Nachfrage nach Arbeitskräften Nürnberg (dpa) - Die deutsche Wirtschaft bleibt weiter ein Jobmotor. Im November hätten Betriebe so viele Arbeitskräfte gesucht wie selten zuvor. Besonders viele freie Stellen gab es zuletzt im Handel und der Industrie, vor allem in der Metall-, Elektro- und Stahlbranche (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Die deutsche Wirtschaft bleibt weiter ein Jobmotor. Im November hätten Betriebe so viele Arbeitskräfte gesucht wie selten zuvor. Besonders viele freie Stellen gab es zuletzt im Handel und der Industrie, vor allem in der Metall-, Elektro- und Stahlbranche (Foto: dpa). » - Mehr