Perfektes Zusammenspiel

Baden-Baden - Das gemeinsame Konzert des Mandolinen-Gitarrenorchesters Neuweier sowie der Gesangsformation Salute Nuova Voce vom Gesangverein "Erwin" Steinbach hat sich als Publikumsmagnet erwiesen. Mehr als 500Besucher verfolgten am Sonntagabend in der Neuweierer Pfarrkirche St. Michael den Auftritt von Orchester und Chor und genossen einen Reigen wohltuender Melodien. Am Ende gab es stehende Ovationen.

Der Chor "Salute Nuova Voce" präsentierte sich als deutlich gewachsene Gesangsformation mit Verstärkung in den tieferen Stimmlagen. Im Chor singen inzwischen mehr als 35Person mit. Unter der Leitung von Dirigentin Juna Tcherevatskaia hatten sich die Sängerinnen und Sänger mit sanften melodischen Gesangsstücken vorbereitet, die dem Ort des Konzerts durchaus würdig waren.

Süßer Zauber breitete sich im Kirchenraum aus, als die Dirigentin auf dem Klavier den Song "From a Distance" anstimmte. Das folgende Stück mit dem Titel "Kerzenlicht" ließ rechtzeitig vor Beginn der Adventszeit ein Hauch vorweihnachtliche Atmosphäre aufkommen. Engelbert Baader versuchte als Moderator, den Konzertgästen eine inhaltliche Deutung der Liedtexte zu vermitteln.

Mit wohldosierten, elegischen Anleihen brachte das Mandolinen-Gitarrenorchester unter der Leitung von Thomas Fritz Franz Schuberts "Ständchen" aus einem Orchesterzyklus zu Gehör. Besonders hell ertönten die Tremoli an den ersten Mandolinen als Cat Stevens "Morning has broken" den Kirchenraum erfüllte, bei dem das Publikum mitsummte.

Äußerst einfühlsam präsentierten die Sängerinnen und Sänger die deutsche Version von "Die Rose" in einer mehrstimmigen Variante. Entspannende Soulmelodien gab es bei der englischsprachigen "Music in the Air". Bunte Scheinwerfer tauchten den Altarraum in unterschiedliche Farben, so dass die visuellen Effekte die Interpretationen zu verstärken versuchten.

Doch die musikalischen Darbietungen überzeugten die Zuhörer auch durch die ihre besondere Klangqualität. So begannen die Konzertbesucher spontan im Takt zu klatschen, als der Chor das mit geistlichen Untertönen vertonte Lied "Lord reign in me" erklang. Deutlich kamen bei dem Orchesterstück "Habanera von Mazatlan" von dem Komponisten Roland Ganz die basalen Töne am Kontrabass und den Gitarren zum Tragen.

Den ultimative Gänsehautfaktor vermittelten Chor und Zupforchester gemeinsam bei Leonhard Cohens "Hallelujah". Bei diesem Musikstück erwiesen sich beide Formationen als perfekte Symbiose.

Das Publikum feierte die Sänger und Zupfmusiker begeistert mit stehenden Ovationen. Mit der Zugabe "Welch ein Geschenk ist ein Lied" von Reinhard Mey verabschiedeten sich das Mandolinen-Gitarrenorchester und der Salute Nuova Voce-Chor von ihrem Publikum.