Ooser Festplatz: Grünes Licht für Schönheitskur?

Baden-Baden - "Die bestehende Ausfahrt aus dem provisorischen Parkplatz direkt vor dem Knotenpunkt ,Ooser Leo' ist verkehrstechnisch ungünstig, das Stellplatzangebot im Zusammenhang mit Veranstaltungen unzureichend und die Gestaltungsqualität nicht angemessen." So klingt es, das Fazit der Baden-Badener Stadtverwaltung zum Umfeld der Ooser Festhalle. Deshalb sollen Halle und Festplatz renoviert beziehungsweise komplett neu gestaltet werden. Der Gemeinderat will noch im Dezember die Neugestaltung des Festplatzes auf den Weg bringen.

Kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember, soll das Ratsgremium den Verwaltungsunterlagen zufolge grünes Licht geben für die knapp 1,57 Millionen Euro teure Überarbeitung des Festhallenumfeldes. Die Arbeiten könnten dann laut Sven Menzel von der Stadtbaugesellschaft GSE im Mai/Juni 2018 beginnen und dauerten zirka ein Jahr.

Die Festhalle selbst würde parallel dazu überarbeitet, ein entsprechender Beschluss wurde bereits gefasst. Aktuell laufen schon technische Erneuerungen im Innern, es folgen unter anderem der Einbau neuer Fenster sowie Reparaturen am Dach. Ein äußerlich neues Kleid wird die Festhalle Menzel zufolge wohl ab Frühjahr 2019 erhalten. So werde gewährleistet, dass die Fassade nicht im Zuge der anderen anstehenden Arbeiten beschädigt oder verdreckt werde, und trotzdem seien alle Maßnahmen in etwa gleichzeitig fertig, erläutert Menzel den "Idealplan".

Erstmals ist nun auch ein Entwurf des neuen Umfeldes öffentlich (rechts). Der Platz vor der Halle wird mit einem Pflasterbelag gestaltet und wird auf der von der Festhalle aus gesehen linken Seite durch eine Hecke und einzelne Bäume begrenzt. Hinter dieser Begrünung entstehen entlang des Geländes der Gärtnerei Lauerhaß Parkplätze. Sie werden mit Rasengittersteinen ausgeführt, die Zufahrt erfolgt über eine Asphaltstraße, die in gerader Linie neben dem Lauerhaß-Areal auf die Sinzheimer Straße trifft. So wollen die Planer den eigentlichen Festplatz autofrei halten. Die Anlieferung zur Halle sowie die Feuerwehrzufahrt erfolgen künftig ebenfalls über die neuen Parkplätze entlang der südlichen Hallenseite. Hier bieten die Asphaltflächen, ergänzt durch Rasengitter, ausreichend Platz zum Wenden. Zusätzlich entsteht für die Feuerwehr eine Bewegungsfläche von siebenmal zwölf Metern entlang der Außenterrasse im Osten.

Zudem werden entlang des Oos-Baches weitere Parkplätze entstehen, die von der Bahnhofstraße her erschlossen werden (wir berichteten). Sie werden mit einem Steg über den Bach an das Festplatzgelände angebunden. Alles in allem werden für das Festhallenumfeld somit 72 neue Parkplätze geschaffen.

Der Festplatz selbst bietet Platz für ein 24 mal elf Meter großes Zelt, plus neunmal sechs Meter großer Erweiterung für Musik. Ist kein Zelt aufgebaut, dient er als Treffpunkt, der mittels Sitzblöcken sowie der Ausweitung des Platzes über Sitzstufen bis hin zum Oos-Bach zum Verweilen einlädt. Der Bach wird von seiner dichten Uferbepflanzung befreit und soll wieder mehr in den Blick rücken. Der von den Vereinen gewünschte Bewirtungsvorbau soll als Anbau an die Festhalle gestaltet werden. Dabei wird die Stadt lediglich die Gebäudehülle erstellen - wie genau sie aussehen wird, ist noch unklar - die restlichen Arbeiten sollen von den Ooser Vereinen in Eigenleistung erbracht werden. Von der Festhalle aus gesehen auf der gegenüberliegenden Seite des Oos-Bachs wird ein neuer Spielplatz entstehen. Er wird über einen Fußweg mit dem Wörthböschelpark verbunden.

Von den veranschlagten 1,57 Millionen Euro muss die Stadt 856000 berappen. Der Rest kommt als Förderung von Bund und Land.